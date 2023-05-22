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общество
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Форум молодых и опытных педагогов пройдёт в Новосибирске

Фото: АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ»

АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» приглашает молодых и опытных педагогов: учителей начальных классов, учителей-предметников, молодых ученых, тьюторов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, психологов, педагогов-дефектологов принять участие в II Форуме молодых педагогов.

Тема: «Формирование лидерских компетенций обучающихся с учетом программы воспитания».

Когда: 8–9 июня 2023 года.

Где: Новосибирск, ул. Победы, 55/1

Срок подачи заявок — не позднее 29 мая 2023 на сайте.

Телефон для связи + 7 (383) 230-70-00

Реализуется при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области с учетом софинансирования «Фонда президентских грантов».

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Диана Джафарова
журналист

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