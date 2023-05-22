Китайские производители захватывают рынок лизинга

Доля транспорта, спецтехники и оборудования китайского производства в портфеле ТаймЛизинг в разрезе объема нового бизнеса в 2023г. выросла до 49%.

Более года мы находимся в рамках новых экономических условий, которые затрагивают все сферы бизнеса. Российский рынок автотранспорта и спецтехники стремительно меняется, многие европейские, японские и американские бренды официально покинули нашу страну, и доступны только в рамках параллельного импорта. На рынке легковых автомобилей это действительно закрывает часть запросов, однако привезти спецтехнику или коммерческий транспорт этих производителей в текущих условиях затруднительно.

Схожая ситуация складывается на вторичном рынке, тут отмечается дефицит запчастей. Выход из строя техники, фактически с первых часов вынуждает бизнес нести убытки. Ремонт нужен здесь и сейчас, а в текущих условиях срок поставки запчастей может доходить до нескольких месяцев.

Если 2 года назад бизнес смотрел на китайских производителей с осторожностью, сейчас целые отрасли обращают свой выбор в сторону данных марок. Тенденция роста данного тренда четко отслеживается на протяжении последнего года. Увеличение количества дилерских центров, число которых на апрель составило 1160 из 3081 говорит о том, что они только набирают бороты. Ежемесячно появляются новые марки и модели, ранее не представленные в России, но уже довольно давно зарекомендовавшие себя на внутреннем рынке Китая.

«Техника китайских производителей не первый год присутствует на нашем рынке, но за последние несколько месяцев дилеры значительно расширили предложения и представили новые модели в популярных сегментах. Появились быстрые цепочки поставок, созданы механизмы по обслуживанию и поставке запчастей. Не удивительно, что на конец апреля 2023 г. в портфеле ТаймЛизинг доля китайских марок зафиксирована на показателе 49%, а за аналогичный период 2022 г. она составляла всего 17%», – рассказал коммерческий директор компании Еременко Кузьма.

Лидерами в сегменте грузовой техники стали Shacman X3000 (29шт.) и тягач SITRAK C7H (27шт.). Топ пассажирского транспорта возглавил ZHONG TONG LCK6105HG (45шт.). Сегмент легкового транспорта возглавили автомобили: Haval H9, Haval Dargo, Changan Uni-K, Geely Monjaro.

Тенденции новой экономической реальности говорят нам о том, что в ближайшие годы мы увидим ещё больший рост рынка китайской техники, отладку логистических цепочек, а также, новые бренды и модели.

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