Под Новосибирском жители посёлка остались без горячей воды на месяц

В Новосибирской области запланировано длительное отключение горячей воды.

Жители поселка обнаружили информационные объявления на входных дверях жилых домов, которые подтверждают данную информацию. Согласно объявлению, с 19 мая по 20 июня будет отсутствовать горячая вода. Однако на официальном веб-сайте местной администрации указано немного иное время отключения — с 22 мая по 5 июня.

Причиной данного отключения являются запланированные ремонтные работы. В соответствии с информацией, представленной на сайте АО "Энергетик", горячая вода не будет доступна в течение четырех недель.

Компания объясняет данную ситуацию необходимостью капитального ремонта оборудования и тепловых сетей, которые не получали должного внимания и ремонта в течение последних 15 лет. Они призывают жителей отнестись к этой ситуации с пониманием и поддержкой.

Напомним, в Новосибирске досрочно дадут горячую воду в зоне ТЭЦ-4.