В Новосибирске заключённым ИК-18 попытались передать телефоны и сим-карты с помощью дрона

Неизвестные воспользовались квадрокоптером, чтобы передать запрещённые предметы в новосибирскую колонию.

В исправительной колонии №18 пресекли попытку доставки запрещенных предметов с использованием квадрокоптера. Об этом в понедельник сообщили в подчиняющейся ГУФСИН России по Новосибирской области.

Во время ночной службы работники колонии заметили подозрительное транспортное средство, движущееся по смежной территории. Немедленно был отправлен отряд караула для проведения обследования местности.

При приближении резервных групп граждане, совершавшие незаконные действия, успели скрыться. В ходе осмотра прилегающей территории был обнаружен упавший квадрокоптер, к которому был прикреплен сверток. При проверке содержимого свертка обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, наушники, зарядные устройства и аксессуары, находящиеся в нем.

Напомним, в Новосибирской области отправили в колонию-поселение отца 3 сгоревших детей.