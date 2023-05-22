Выпускной с «Сан Сити»: где найти всё для незабываемого праздника

Подготовка к выпускному — одно из самых волнительных и запоминающихся событий в жизни детей и их родителей. Это время, когда мы готовимся к прощанию с детством и переходу на новый этап жизни. Сборы на выпускной – процесс непростой и монотонный, но ТРЦ «Сан Сити» превращает рутинные занятия в настоящий праздник.

Выбор выпускного платья — одна из важнейших задач перед окончанием обучения для каждой девочки. В 2023 году выпускницам рекомендуют платья из воздушных тканей: шифона, фатина, гипюра, органзы. В тренде сезона — однотонные ткани или лёгкие, едва заметные, принты. Такие «луки» подчеркнут романтичный образ девушки.

Классика в образах парней на выпускном — это чёрный брючный костюм. Чтобы выделиться среди множества одинаковых нарядов, выпускникам предлагают приглядеться к костюмам более ярких цветов или стилю кэжуал.

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Сан Сити» работают более 100 магазинов одежды и обуви от ведущих российских и зарубежных брендов. Там найдутся наряды на любой вкус и кошелёк. Разнообразие моделей и стилей поможет не заскучать во время выбора образа и насладиться этим процессом.

Подарочная карта «Сан Сити» избавит выпускников от лишних забот, а заодно и порадует любимых воспитателей и преподавателей. Её владельцы смогут купить всё что угодно, в любом магазине торгового комплекса.

Долго искать помещение для праздника в честь выпускного из детского сада не придётся. В «Сан Сити» работает детский развлекательный парк «Фaнки Таун», где вчерашние дошкольники смогут повеселиться на аттракционах, а родители — в это время расслабиться или насладиться шопингом.

МФК «Сан Сити» находится в центральной части левого берега Новосибирска, на площади Карла Маркса, 7. Ближайший вход в метро находится на расстоянии 100 метров от входа в комплекс. По периметру площади и в её центральной части расположены семь остановок общественного транспорта.

Об актуальных скидках и акциях можно узнать на официальном сайте или в социальных сетяхторгового-развлекательного центра.

ТРЦ «Сан Сити»

Адрес: площадь Маркса, 7.

www.mfk-suncity.ru/