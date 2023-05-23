Афиша недели в «Первом театре» 22 – 28 мая

«Ромео и Джульетта», «Кавердрама» и другие спектакли молодёжного театра.

24 мая в 19:00 — «Ромео и Джульетта» (14+)

Хотели как лучше – получилось как всегда. Ставили драму Шекспира – получили комедию и детектив. Сюжет всем известен, но держит зрителя в напряжении до самого финала. Он, кстати, тот же – герои погибают один за другим.

Наши Ромео и Джульетта не похожи на голливудских красавцев. Смешные и неуклюжие, скорые на поступки – это обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но сердца так же горячи, как и 4 века назад – на залитых кровью улицах Вероны.

Итак, дети враждующих семей полюбили друг друга. Кажется, весь мир против них. Стремясь быть вместе, они обращаются за помощью к друзьям. Действие разворачивается стремительно, как в остросюжетном детективе. Но, как в любой хорошей комедии, что-то пошло не так. Цепь нелепых, абсурдных и порядком забавных поступков приводит к катастрофе.

26 мая в 19:00 — «Кавердрама» (16+)

Мюзикл «Кавердрама» – это не только музыкальный спектакль, но и отличная романтическая комедия! Энергетический батончик, полный юмора, музыки и любви. Здесь вам и перепетые популярные мировые хиты, и круто закрученный любовный сюжет, и море смеха до слез.

А все потому, что одна пара «творческих» так рвется к успеху, что забыла о своей любви и доверии. И, постоянно попадая в дурацкие ситуации, уже на грани всё потерять.

Ждем вас – раздаем хорошее настроение и заряжаем новой, чистой энергией!

27 мая в 13:00 — «Тоня Глиммердал» (8+)

История о девочке из маленькой норвежской деревушки зовет нас в страну реки Глиммердалсэльв, где нас ждет Тоня – «Пеппи Длинныйчулок» 21 века.

Тоне девять лет, у нее есть снегокат и жизненное кредо – «скорость и самоуважение». А еще у Тони есть лучший друг – старик Гунвальд, который печет для нее кексы и играет ей на скрипке. Это история о настоящей дружбе, и о том, что иногда дети оказываются намного мудрее взрослых, помогая им примириться со своим прошлым и радоваться настоящему.

Тонкая ирония и озорство, неожиданные, как самый быстрый снегокат Тони, сюжетные повороты и серьезные вопросы взрослого мира, в котором нельзя однозначно сказать, хорошо что-то или плохо ждут вас на новом спектакле «Первого театра» – российской премьере по известной книге Марии Парр.

28 мая в 12:00 — «Молодильные яблоки» (4+)

Яркая, озорная, динамичная сказка о вечных ценностях, рассказанная традиционными героями. Нелепый Иван-царевич, спортивная Алёнка, уморительная Баба Яга, коварный Стольник, великий и ужасный Злодей Злодеич, потешный царь Горох и две строгие учительницы расскажут назидательную историю о том, что хвастаться и задаваться – плохо, а дружить и любить друг друга – хорошо! При этом они ещё споют и станцуют, покажут акробатические трюки и некоторые приёмы каратэ. Современный контекст, тонкий юмор, импровизации артистов не раз заставят улыбнуться не только детей, но и взрослых.

Билеты на спектакли «Первого театра» на сайте.