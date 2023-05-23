Новосибирский филиал банка «Уралсиб» стал партнером «Битвы мозгов»

19 мая в МЦ «Содружество» г. Новосибирска состоялся профессиональный турнир библиотекарей «Битва мозгов», организатором которого выступило муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса». Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске стал официальным партнером мероприятия.

В турнире приняли 13 команд библиотекарей города Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе состязания участники турнира ответили на вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности, решали ситуационные задачи, находили способы решения актуальных проблем в библиотечной сфере, а также смогли защитить свои проекты. Победителями стали команды, набравшие самое большое количество баллов по итогам трех этапов турнира. Командам-победителям турнира были вручены подарки от Банка Уралсиб.

«Процессы, происходящие сегодня в библиотечном деле, требуют от специалиста развития новых навыков и умений, освоения передовых технологий и внедрения инновационного опыта», – отметила директор Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Евгения Тихоненко.

«Банк Уралсиб принимает активное участие в поддержке социально значимых мероприятий. Мы рады возможности оказать поддержку турниру по профессиональному мастерству работников библиотек. Польза таких мероприятий очевидна: они способствуют повышению профессионального уровня работников и развитию компетенций, расширению круга знакомств из числа коллег. Банк Уралсиб готов и дальше развивать сотрудничество с учреждениями культуры Новосибирска и области», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.