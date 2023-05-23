Под Новосибирском прогремит салют в честь фестиваля шашлыков

Яркое пиротехническое шоу зрители смогут увидеть в Мошковском районе Новосибирской области.

27 мая в посёлке тayнхayсoв Klubnika (пос. Октябрьский, ул. Весенняя, 40/1) состоится фестиваль шашлыков «Мясо Ели!!!».

Организаторы мероприятия подготовили яркую и вкусную программу. В 16:00 гостей мероприятия начнут развлекать ведущие. А в 15:30 начнутся соревнования по жарке шашлыка. Предполагается тридцать команд, которые пожарят 300 килограммов мясо. Гостям мероприятия предстоит оценить их кулинарные таланты – попробовать самое главное блюдо пикника и отдать свой голос за команду.

Приглашённые звёзды на мероприятие — группа «Рви Меха Оркестр». Завершится фестиваль шашлыков «Мясо Ели!!!» праздничным салютом в 21:00.

Кстати, от площади Калинина и от остановки ТЦ «Атлас» в Новосибирске будет организован бесплатный трансфер на фестиваль шашлыков. После салюта гости мероприятия смогут на нём же уехать обратно.

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Организаторы мероприятия — компания МЕТР и медиахолдинг СибФМ Group!

Возрастное ограничение 18 +

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