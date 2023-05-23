Поставщик материалов для строительства четвертого моста увеличил выпуск продукции

Один из крупных новосибирских производителей сетки ПК «Метаком» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». На предприятии добились стабильного выпуска продукции и увеличили объемы производства.

Для оптимизации компания выбрала поток производства сварной строительной сетки. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства почти наполовину снизилось незавершённое производство – с 46,6 до 24,7 тонн, а выработка на линии в смену увеличилась на 9% – до 3,3 тысяч тонн.

ПК «Метаком» – крупнейший производитель сварной сетки в Новосибирской области. Компания поставлялапродукцию для строительства четвертого моста в Новосибирске, а также для различных строек на Дальнем Востоке.

Рабочая группа предприятия и эксперты Регионального центра компетенций АИР НСО оптимизировали расходный материал, находящийся в цехе: убрали лишние запасы, оставив необходимое для работы смены количество бухт с проволокой, расставили бухты в ряды, чтобы проволока не путалась и от этого не заклинивало ее подачу, заменили держатели бухт на оборудовании. Благодаря этому сократилось незавершенное производство и компании удалось сэкономить 1,8 млн рублей.

«Для сокращения времени процесса производства мы внедрили быструю переналадку оборудования и сэкономили 4 часа, а за счет наведения порядка в цехе и организации рабочих мест на линии мы на час сократили время на передвижения сотрудников и перемещение материала – с 5,5 до 4,5 часов. Благодаря участию в нацпроекте удалось увеличить объем выпускаемой продукции и добиться стабильного производства. Сейчас мы приступили к оптимизации второй производственной линии», – говорит замдиректора по производству и внутренний инструктор по бережливому производству Александр Косяк.