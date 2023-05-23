Среди школьников выберут четыре самых дружных класса НСО

Приближаются летние каникулы, на улицах тепло, всё цветёт и благоухает. В честь окончания учебного года «Радио Дача Новосибирск» проводит проект «Самый дружный класс».

До 26 мая в проекте может принять участие любой класс Новосибирска и области. Для этого нужно разместить общее фото в конкурсном альбоме в группе «Радио Дача Новосибирск» «ВКонтакте» и рассказать, почему именно ваш класс самый активный, веселый, дружный и талантливый.

Начиная с 5 мая каждую пятницу в группе «Радио Дача Новосибирск» проводится голосование за «Самый дружный класс». Победители отправятся на увлекательный IT мастер-класс, где смогут отлично провести время в компании одноклассников и узнать много нового.

Проект продлится до 31 мая, а разместить школьное фото можно до 26 мая включительно.

Без возрастных ограничений.

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Срок проведения акции — со 02.05.2023 по 26.05.2023. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, срокам, месте и порядке их получения на опубликованы на странице «Радио Дача Новосибирск» «ВКонтакте».