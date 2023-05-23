Замначальника ГИБДД Красноярского края арестовали по подозрению в коррупции

В Красноярске на замначальника краевой ГИБДД завели уголовное дело.

В Красноярске разгорается скандал вокруг ареста замначальника краевой ГИБДД Руслана Семирозума. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы в ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД по Красноярскому краю. Об этом сообщает издание «МК в Красноярске» со ссылкой на портал «НГС24».

Предполагается, что замначальника ГИБДД помощи госресурсов и техники построил себе дом в поселке Таймыр, который потом успешно продал, да еще и помог сделать тоже самое уже задержанному на тот момент заместителю начальника полиции Красноярского края Михаилу Привалихину. Последний может иметь отношение к покрывательству одной из самых крупных ОПГ Красноярского края.

Предварительный ущерб от действий Руслана Семирозума составил 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали бывшего главу Мичуринского сельсовета по подозрению в махинациях с землёй.



