Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
23 мая, 10:51
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 79.93 | eur 86.49
сегодня
23 мая, 10:51
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 79.93 | eur 86.49
сегодня 09:16
общество

Замначальника ГИБДД Красноярского края арестовали по подозрению в коррупции

Фото: pixabay.com

В Красноярске на замначальника краевой ГИБДД завели уголовное дело.

В Красноярске разгорается скандал вокруг ареста замначальника краевой ГИБДД Руслана Семирозума. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы в ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД по Красноярскому краю. Об этом сообщает издание «МК в Красноярске» со ссылкой на портал «НГС24».

Предполагается, что замначальника ГИБДД помощи госресурсов и техники построил себе дом в поселке Таймыр, который потом успешно продал, да еще и помог сделать тоже самое уже задержанному на тот момент заместителю начальника полиции Красноярского края Михаилу Привалихину. Последний может иметь отношение к покрывательству одной из самых крупных ОПГ Красноярского края.

Предварительный ущерб от действий Руслана Семирозума составил 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали бывшего главу Мичуринского сельсовета по подозрению в махинациях с землёй.


#Новосибирская область #Красноярский край #ГИБДД
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в