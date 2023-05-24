Новикомбанк финансирует проекты с использованием аддитивных технологий

На Международном экономическом саммите «Россия-Исламский мир: KazanForum 2023» Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, рассказал о поддержке проектов, реализуемых с применением аддитивных технологий.

Внедрение инноваций, включая создание продукции с применением аддитивных технологий и использованием 3D-принтеров, невозможно без проведения НИОКР как базы научно-технологического задела, являющегося основой нововведений. Для реализации данного направления Новикомбанк еще в прошлом году запустил собственную программу преференциального финансирования НИОКР для авиастроения, поддерживая проведение российских исследований с целью их последующего оперативного внедрения.

«Новикомбанк – практически ровесник российской банковской системы, в этом году ему исполняется 30 лет, и, находясь в авангарде, банк не просто обеспечивает ресурсами промышленность, но и поддерживает сферу инноваций и помогает талантливым российским инженерам создавать и внедрять прорывные разработки, нацеленные на достижение технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях», — отметила в своем выступлении старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

Благодаря финансированию банка ряд предприятий промышленности стали использовать аддитивные технологии для изготовления необходимых деталей, особенно изделий сложной геометрии, на собственных площадках. Стратегия по их поддержке полностью соответствует политике акционера Новикомбанка – Госкорпорации Ростех, которая в 2018 году учредила «Центр Аддитивных Технологий» для оказания услуг компаниям, входящим в контур Госкорпорации. Инновационный подход позволяет ускорить процесс от этапа проектирования и чертежа до создания продукции, при этом осуществляется переход к безотходному производству, которое становится частью экономики замкнутого цикла.

«Применение аддитивных технологий также отвечает принципам устойчивого развития благодаря возможности использования вторичного сырья из переработанного пластика или металла. Это соответствует подходам таксономии зеленых проектов, и может учитываться при привлечении финансирования на льготных условиях.Эти преимущества позволяют производителям наряду с преференциальными программами банка также использовать разрабатываемые Правительством совместно с Банком России меры господдержки проектов устойчивого развития», — подчеркнула Анна Лаврентьева.

Организатором сессии выступил Промышленный кластер Республики Татарстан, основанный для поддержки развития индустрии и повышения конкурентоспособности предприятий региона. Крупнейший в стране кластер объединяет более 300 организаций реального сектора экономики, включая машиностроение, нефтепереработку, нефтехимию, энергетику. Одним из направлений специализации кластера являются аддитивные технологии.