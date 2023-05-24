«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

«Ростелеком» предоставил облачные услуги одному из крупнейших отечественных дистрибьюторов автозапчастей ROSSKO. Провайдер развернул для клиента отказоустойчивую инфраструктуру для размещения высоконагруженных сервисов, в частности баз данных SQL, в новосибирском центре обработки данных (ЦОД).

ROSSKO занимает лидирующие позиции на российском рынке, и входит в состав Национальной ассоциации ведущих поставщиков запасных частей для легкового и грузового транспорта. Дистрибьютор включает 130 подразделений в городах России и Республики Казахстан с общей численность сотрудников свыше 8000 человек.

Компания постоянно растет, только за последний год штат увеличился на 1700 специалистов, и в связи с необходимым масштабированием и повышенными требованиями к вычислительным ресурсам помимо публичного облака было собрано также частное решение на базе высокопроизводительных серверов «Ростелекома».

«Мы успешно объединили наш основной ЦОД с новой площадкой от “Ростелекома”. Это позволило нам получить доступ к ресурсам “Ростелеком-ЦОД” под возросшую нагрузку нашего бизнеса. Мы успешно перенесли основной наш высоконагруженный сервис SQL, а также тестовую среду для разработчиков. В будущем мы планируем использовать ресурсы “Ростелеком-ЦОД” для быстрого масштабирования, при необходимости», — отметил начальник отдела поддержки и развития инфраструктуры ROSSKOСерик Адырбаев.

Перенос ИТ-инфраструктуры заказчика на облачную платформу провайдера проходил в несколько этапов — по плану, разработанному ROSSKO совместно с экспертами «Ростелекома». Такой подход позволил сделать процесс миграции незаметным для клиентов.

«Мы помогаем нашим заказчикам произвести миграцию информационных систем на ИТ-ресурсы “Ростелекома”, заменить физический сервер виртуальным, выбрать оптимальную конфигурацию облачных решений. Наша виртуальная платформа отвечает всем требованиям кибербезопасности и предусматривает хранение данных исключительно на российской территории», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Все оборудование ЦОДа соответствует уровню надежности Tier III и обеспечивает бесперебойное функционирование даже во время ремонтных и сервисных работ. Для удобства управления инфраструктурой «Ростелеком» предоставляет клиентам доступ к личному кабинету. При возникновении вопросов они всегда могут обратиться в службу технической поддержки, которая работает в режиме 24/7.