Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
24 мая, 15:11
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.16 | eur 86.55
сегодня
24 мая, 15:11
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.16 | eur 86.55
сегодня 12:12
общество
На правах рекламы реклама

С понедельника по пятницу слушатели «Радио Дача» получают вкусные подарки

Фото: Радио Дача

На «Радио Дача 106.7 FM» проходит проект «Вкус жизни», в котором может принять участие любой новосибирец. Победитель получает вкусную колбасную продукцию супермаркета «Быстроном» на сумму 1000 рублей!

Для участия необходимо внимательно следить за эфиром «Радио Дача 106.7 FM». По будням в 10:35 звучит кулинарный вопрос от ведущего. Новосибирцам необходимо присылать варианты ответов в WhatsApp по номеру 8 383 362-07-80 и на автоответчик по номеру 362-07-80. Слушатель, приславший верный ответ самым первым, получает приз!

В ходе проекта уже было разыграно 15 призов! Станьте победителем и вы!

Фото С понедельника по пятницу слушатели «Радио Дача» получают вкусные подарки 2

Проект продлится до 31 мая.

Без возрастных ограничений.

Партнёр проекта — сеть супермаркетов «Быстроном».

Срок проведения акции — со 02.05.2023 по 31.05.2023. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, срокам, месте и порядке их получения на опубликованы на странице «Радио Дача Новосибирск» «ВКонтакте».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в