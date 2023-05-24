С понедельника по пятницу слушатели «Радио Дача» получают вкусные подарки

На «Радио Дача 106.7 FM» проходит проект «Вкус жизни», в котором может принять участие любой новосибирец. Победитель получает вкусную колбасную продукцию супермаркета «Быстроном» на сумму 1000 рублей!

Для участия необходимо внимательно следить за эфиром «Радио Дача 106.7 FM». По будням в 10:35 звучит кулинарный вопрос от ведущего. Новосибирцам необходимо присылать варианты ответов в WhatsApp по номеру 8 383 362-07-80 и на автоответчик по номеру 362-07-80. Слушатель, приславший верный ответ самым первым, получает приз!

В ходе проекта уже было разыграно 15 призов! Станьте победителем и вы!

Проект продлится до 31 мая.

Без возрастных ограничений.

Партнёр проекта — сеть супермаркетов «Быстроном».

Срок проведения акции — со 02.05.2023 по 31.05.2023. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, срокам, месте и порядке их получения на опубликованы на странице «Радио Дача Новосибирск» «ВКонтакте».