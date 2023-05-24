Защитные кейсы спасают оборудование? Мифы и реальность

Защитные кейсы — это один из самых популярных способов защиты оборудования от повреждений. Они широко используются для защиты измерительного оборудования, радиотехнических комплексов, БПЛА и систем управления, медицинского оборудования и дорогостоящих инструментов. Кейсы также необходимы охотникам, фотографам, пилотам квадрокоптеров, ренталам и другим компаниям, сдающим в аренду дорогое оборудование.

Особенно защита нужна хрупкому и ценному оборудованию в полевых условиях. Ударопрочные кейсы не только защищают технику при использовании, но и сохраняют его в целости и сохранности во время перевозки и хранения. Кроме того, такая упаковка может создать дополнительную ценность для продукта.

Однако есть множество мифов о том, насколько эффективны эти кейсы и действительно ли они способны спасти оборудование в экстремальных условиях. Рассмотрим несколько из них.

Миф 1: Защитные кейсы не защищают оборудование от воды

Пластиковые защитные кейсы способны защитить оборудование от влаги и брызг и даже погружения в воду. Однако не все кейсы имеют одинаковые возможности. Некоторые могут пережить погружение на глубину до нескольких метров, тогда как другие выдерживают только кратковременный контакт с водой. Эта характеристика обозначается IP «International Protection» и двухзначным кодом, где первая цифра защита от пыли, а вторая от воды. Большинство пластиковых защитных кейсов имеет степень защиты IP67.

Миф 2: Защитные кейсы не защищают оборудование от падений

Кейсы сами по себе предотвратить падение не способны. Для этого, скорее нужны организационные меры. Такие как инструктаж сотрудников и нанесение такелажных знаков. Также важно понимать, что риск нанесения повреждений на прямую зависит от выбора ложемента. В пустом кейсе, где предметы не закреплены, только чудо сможет спасти от повреждений. Самый простой и распространенный вариант, это использовать насеченный поропласт. Его всегда можно докупить к кейсу и сделать ложемент под конкретное оборудование. Для фото, кинооборудования, как правило выбирают модульные перегородки или ТрекПак перегородки. Для наилучшей сохранности лучше всего подойдет индивидуальный ложемент.

Так же важен материал кейса. Защитные пластиковые кейсы, литые под высоким давлением с наибольшей вероятностью, защитят оборудование при использовании индивидуального ложемента. Они обладают большей надежностью, чем кейсы из ABS пластика, поликарбоната, алюминия и т.д.

Миф 3: Защитные кейсы слишком дорогие

Да, защитные кейсы дороже большинства вариантов упаковки.

Но как правило они нужны для перевозки и хранения ценных, хрупких вещей. Потеря или повреждение которых является значительно более страшным событием, чем оплата десятой/сотой стоимости оборудования за защитный кейс.

Миф 4: Защитные кейсы слишком громоздкие и неудобные в использовании

Одним из наиболее важных моментов является выбор кейса по размерам под конкретное оборудование. Если кейс подобран правильно, то защитный кейс будет удобен в использовании не меньше, чем другие решения. Все кейсы снабжены удобными ручками, кейсы больших размеров практически все имеют колеса, дополнительные держатели и выдвижные ручки. Также есть защитные кейсы на 20-30% легче аналогов в своих размерах, такие как Peli AIR.

Где взять защитный кейс

Искать подходящий вариант на десятках сайтов не нужно. Компания ООО «Лаборатория радиоизмерений» собрала кейсы практически всех известных брендов на портале HardCases.ru. Все сопутствующие услуги могут быть осуществлены в одном месте: изготовление индивидуальных ложементов, модульных перегородок, органайзеров, чехлов и сумок, приборных панелей, нанесение наклеек с лого и такелажными знаками (манипуляционными символами), поставка индикаторов удара, наклона и влажности, датчиков температуры.

Как рассказывает генеральный директор и эксперт компании ООО «Лаборатория радиоизмерений» Павел Андреевич Коршунов, в условиях усиливающегося санкционного давления возрастают риски исполнения контрактов с американскими, канадскими и европейскими производителями. Тем не менее, опыт показывает, что бизнес заинтересован в продолжении и расширении сотрудничества. Один лишь производитель принял принципиальную позицию и отказался от реализации проектов в России, вернув деньги по уже оплаченным контрактам. Однако всего через несколько месяцев этот производитель вернулся к сотрудничеству.

«У производителей защитных кейсов нет единой согласованной позиции отказа от поставок в Россию. На данный момент все компании-производители защитных кейсов выполняют обязательства перед российскими покупателями. Меняются лишь схемы поставок, усложняется логистика, что, в свою очередь, влияет на сроки поставки и стоимость продукции. На фоне повышения стоимости и увеличения сроков поставки увеличивается доля рынка отечественных и китайских защитных кейсов», — отмечает Павел Коршунов.

Однако и с китайскими кейсами не все гладко. По словам Павла Андреевича, загруженность железнодорожных путей приводит к задержке сроков поставок. Отечественные производители загружены заказами от государственных заказчиков.

За последние годы HardCases.ru реализовали множество проектов для крупных коммерческих и государственных заказчиков. Компания взяла на себя весь цикл производственных задач и теперь занимается реализацией крупных заказов: выбирают оптимальный вариант кейса, учитывают технические требования по размеру, форм-фактору, качественным характеристикам материалов кейса и фурнитуры.

Компания также производит индивидуальные ложементы, органайзеры, а также снабжают такелажными знаками и индикаторами удара, наклона и влажности, датчиками температуры.

Ознакомиться со всей продукцией производителя можно на официальном сайте компании.