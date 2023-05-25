Финал конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска» пройдёт в Заельцовском парке

Радио «Городская волна» совместно с центром молодёжных инициатив «Пионер» проводит проект, в котором у каждого талантливого исполнителя есть возможность получить до 200 000 рублей на продвижение своего творчества.

В марте на радио «Городская волна» был запущен проект «Звёздные имена Новосибирска». Каждый творческий человек мог заявить о своём таланте и стать известным.

В течение месяца новосибирцы подавали заявки на участие. Затем, на заочном этапе и отборочных концертах, компетентные члены жюри отобрали финалистов проекта.

Финал, на котором определятся победители этого года, состоится 27 мая в 13:00 в Заельцовском парке. В этот день будут выступать как сольные исполнители от 5 лет, так и музыкальные группы. Концерт сможет увидеть каждый желающий. Приходите и вы!

Напоминаем, что главный приз городского творческого конкурса-фестиваля талантов «Звездные имена Новосибирска» — продвижение на радиостанции Городская волна на сумму 200 000 рублей.

25 июня состоится празднование 130-летнего юбилея города Новосибирска. На сцене Михайловской набережной выступят лучшие артисты конкурса «Звёздные имена Новосибирска» за все годы. Вечером на площадке будут разыграны Айфон 14, электросамокат и другие призы, а также выступит певец Звонкий.

Возрастные ограничения 6+