Клиенты Новикомбанка предпочитают цифровые каналы

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает расширять и улучшать возможности дистанционных каналов обслуживания (ДБО). Благодаря этому клиенты могут совершать большое количество операций без посещения офиса. По итогам первого квартала 2023 года доля вкладов, открытых в ДБО Новикомбанка, достигла 73,9%.

Количество клиентов, подключившихся к ДБО опорного банка Ростеха в первом квартале 2023 года, выросло на 6,2%. За этот период более 9 тысяч вкладов было открыто в мобильном и интернет-банке Новикомбанка. Доля вкладов, оформленных без посещения офиса, составила 73,9%.

Также дистанционно клиенты Новикомбанка подали более 6 тысяч заявок на кредит. Общее количество сессий в дистанционных каналах обслуживания Новикомбанка в первом квартале составило 8,4 млн.

«Популярность цифровых каналов банковского обслуживания растет год от года. Новикомбанк следит за актуальными трендами в этом направлении, оперативно внедряя лучшие разработки и расширяя спектр услуг и операций, доступных клиентам без посещения офиса», – отмечает директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Новикомбанк предоставляет клиентам современный, удобный и понятный интерфейс ДБО, что делает процесс получения банковских услуг максимально комфортным и оптимальным по времени. Кроме того, Новикомбанк активно публикует сториз об актуальных акциях и новостях банка, что позволяет клиентам принимать участие в регулярных розыгрышах ценных призов и отслеживать интересные предложения по продуктам.