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общество
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От реинжиниринга до запуска в производство: в Омске изготавливают импортозамещающие детали

Фото: ОмГТУ

Заявки принимает Центр инженерных разработок «Машиностроительные технологии» (ЦИР) ОмГТУ. Создать прототип изделия любой сложности и необходимую конструкторскую документацию специалисты могут для предприятий пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей.

По словам директора центра Виталия Штеле, ключевая задача ЦИР – снизить риски производственного цикла и повысить уровень технологической безопасности заказчиков. Подразделение создано осенью 2022 года на средства гранта Правительства РФ. Он выполнил более 20 проектов свыше чем на 2,5 млн рублей для ООО «Газпромнефть Каталитические системы», ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «НПО «Контур» и других крупных предприятий России. Среди заказов – и мелкие комплектующие, и весом в несколько тонн.

Фото От реинжиниринга до запуска в производство: в Омске изготавливают импортозамещающие детали 2

Подразделение работает в связке с Региональным центром импортозамещения политеха, куда стекаются запросы, а специалисты ЦИР раскладывают их на задачи – так заявки обрабатываются быстрее.

Виталий Штеле, директор ЦИР «Машиностроительные технологии» ОмГТУ:

«Центр полезен предприятиям, столкнувшимся с нехваткой комплектующих или сложностями с их закупкой, и тем, кто занимается переработкой. Несмотря на большое количество заказов, к каждому мы подходим индивидуально. ЦИР реализует полный цикл: реинжиниринг детали, разработку технологии изготовления, получение образца, проведение испытаний и запуск в производство. Комплектующие по итогу дешевле, чем у импортных поставщиков, что снижает затраты заказчика».

Фото От реинжиниринга до запуска в производство: в Омске изготавливают импортозамещающие детали 3

Для наращивания возможностей центра вводится высокопроизводительное вычислительное и промышленное оборудование с отечественным инженерным программным обеспечением. В планах – разработать платформу для сбора заявок от предприятий со всей страны и их обработки.

Заявку на изготовление товара можно подать по ссылке, получить информацию о сотрудничестве – по электронной почте: rci@omgtu.ru.

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Диана Джафарова
журналист

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