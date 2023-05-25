От реинжиниринга до запуска в производство: в Омске изготавливают импортозамещающие детали

Заявки принимает Центр инженерных разработок «Машиностроительные технологии» (ЦИР) ОмГТУ. Создать прототип изделия любой сложности и необходимую конструкторскую документацию специалисты могут для предприятий пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей.

По словам директора центра Виталия Штеле, ключевая задача ЦИР – снизить риски производственного цикла и повысить уровень технологической безопасности заказчиков. Подразделение создано осенью 2022 года на средства гранта Правительства РФ. Он выполнил более 20 проектов свыше чем на 2,5 млн рублей для ООО «Газпромнефть – Каталитические системы», ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «НПО «Контур» и других крупных предприятий России. Среди заказов – и мелкие комплектующие, и весом в несколько тонн.

Подразделение работает в связке с Региональным центром импортозамещения политеха, куда стекаются запросы, а специалисты ЦИР раскладывают их на задачи – так заявки обрабатываются быстрее.

Виталий Штеле, директор ЦИР «Машиностроительные технологии» ОмГТУ:

«Центр полезен предприятиям, столкнувшимся с нехваткой комплектующих или сложностями с их закупкой, и тем, кто занимается переработкой. Несмотря на большое количество заказов, к каждому мы подходим индивидуально. ЦИР реализует полный цикл: реинжиниринг детали, разработку технологии изготовления, получение образца, проведение испытаний и запуск в производство. Комплектующие по итогу дешевле, чем у импортных поставщиков, что снижает затраты заказчика».

Для наращивания возможностей центра вводится высокопроизводительное вычислительное и промышленное оборудование с отечественным инженерным программным обеспечением. В планах – разработать платформу для сбора заявок от предприятий со всей страны и их обработки.

Заявку на изготовление товара можно подать по ссылке, получить информацию о сотрудничестве – по электронной почте: rci@omgtu.ru.