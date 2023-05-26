Команда экспертов Новикомбанка приняла участие в Воронежском промышленном форуме

О развитии сотрудничества с высокотехнологичной промышленностью, разработке собственных преференциальных программ и выдвижении инициатив для поддержки реального сектора экономики рассказали эксперты Новикомбанка, которые приняли активное участие в основных мероприятиях деловой программы Воронежского промышленного Форума.

У Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, сложилось конструктивное взаимодействие с воронежскими предприятиями, в том числе благодаря эффективному сотрудничеству с Воронежским региональным отделением СоюзМаш (ВРО), куратором которого с 2018 года является Председатель Правления банка Елена Георгиева, член Бюро Союза машиностроителей России.

СоюзМаш России при поддержке его руководителя, генерального директора Государственной корпорации Ростех Сергея Чемезова и первого заместителя – Владимира Гутенева, председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, вносит серьезный вклад в рост конкурентоспособной и инновационной экономики страны, участвует в совершенствовании законодательства и разработке новых мер государственной поддержки с учетом потребностей российских производителей.

В ходе расширенного заседания ВРО, которое состоялось в рамках Форума, на тему: «Перспективы и задачи развития региональной отрасли машиностроения» Елена Георгиева призвала предприятия Воронежской области и их кооперацию вступать в ВРО, чтобы консолидированно отстаивать интересы отрасли, вносить инициативы, направленные на модернизацию промышленности, включая предложения по эффективности правового регулирования.

Вице-президент, директор Департамента развития бизнеса Новикомбанка Игорь Куржиямский, выступая на заседании ВРО и далее на сессии «Финансовые инструменты для развития», подчеркнул вклад банка в поддержку развития промышленности, рассказал о деятельности банка по совершенствованию действующей системы мер господдержки и повышению доступности финансирования. Спикер акцентировал внимание, что в дополнение к федеральным механизмам Новикомбанк запустил собственные программы поддержки предприятий на льготных условиях, высоко востребованные клиентами, выполняющими задачи по достижению технологического суверенитета и осваивающими новые рыночные ниши.

На сессии «Формы государственной поддержки промышленности» эксперт банка обратил внимание представителей предприятий, что использование мер господдержки – это возможность снизить стоимость финансирования и повысить эффективность деятельности, что позволит за счет высвобождающихся ресурсов начать опережающие программы обновления и расширения действующих производств. Для перспективных инвестиционных проектов, соответствующих таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации, банк разрабатывает собственную программу.

Также в рамках деловой программы Форума был заключен ряд соглашений с региональными органами власти и институтами развития, направленных на реализацию совместных проектов.