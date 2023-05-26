Новикомбанк провел тренинг по предпринимательской грамотности

Только каждый четвертый из российских предпринимателей обладает высоким уровнем знаний по финансовым вопросам. Повышение уровня финансовой грамотности предпринимателей необходимо для увеличения эффективности малого и среднего бизнеса и снижения затрат. Об этом Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, рассказал на заседании Воронежского регионального отделения СоюзМаш России в рамках XIII Воронежского промышленного форума.

Уровень финансовой грамотности российских предпринимателей безусловно выше, чем у частных клиентов, однако исследования независимых аналитиков показывают, что только каждый четвертый из них имеет действительно высокий уровень знаний по финансовым вопросам. Такие данные представил Новикомбанк в докладе на тему «Повышение уровня предпринимательской грамотности как фактор доступности финансирования» и рассказал о том, почему важно расширять финансовую культуру предпринимателей.

Расширение финансового кругозора представителей малого и среднего бизнеса — это реальная возможность снизить стоимость заемных средств, использовать специальные меры господдержки и финансовые инструменты, разработанные для акселерации бизнеса МСП и защиты внутреннего рынка, тем самым повысив эффективность и рентабельность бизнеса. Именно поэтому вопросы повышения финансовой грамотности субъектов МСП в фокусе внимания Банка России.

По мнению Новикомбанка, формирование принципов ответственного и грамотного подхода к работе с финансами весьма важно для корпоративных клиентов несмотря на то, что это более «зрелая» профессиональная аудитория по сравнению с сотрудниками предприятий. Грамотное финансовое планирование и контроль являются основой устойчивого развития компании, а обладающие подобными компетенциями предприниматели могут разработать эффективные финансовые стратегии и снизить риски, в том числе, связанные с финансовым мошенничеством.

Финансовые технологии и механизмы поддержки предпринимателей быстро развиваются и крайне сложно уследить за всеми новациями. Новикомбанк, находящийся в авангарде применения новых технологий и поддержки инноваций, не только сам внедряет и развивает новые современные сервисы и услуги, но и помогает своим партнерам и клиентам в их начинаниях.

В целях содействия корпоративным партнерам в опорном банке Ростеха создан специальный корпоративный ресурс – Библиотека мер государственной поддержки. В нем классифицированы все инструменты господдержки, что позволяет давать профессиональные консультации по применению инструментов господдержки при структурировании сделок на безвозмездной основе.

Во время выступления на конкретных примерах было показано, как интегрируются в реальные сделки меры государственной поддержки, а также разработанные Банком собственные льготные программы. Так, для МСП, участвующих в государственных закупках, Банк предлагает специальную программу с начислением повышенных процентов на остаток средств на специальном банковском счете участника закупки.

Работа с клиентами сегмента МСП — одно из важных направлений деятельности Новикомбанка. В числе заемщиков – высокотехнологичные предприятия практически всех подотраслей и направлений промышленности. Именно поэтому важно повышать уровень предпринимательской грамотности среди клиентов, считают в опорном банке Ростеха. Предпринимательская грамотность – это не теория, а практика. Владея инструментами финансового рынка и системой мер государственной поддержки, можно существенно улучшить экономику проектов и «вырастить» клиентов. Таких примеров акселерации бизнеса в Новикомбанке уже немало.