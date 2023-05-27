В Новосибирске волонтеры спасают 13-летнюю девочку из Линево с постоянными кровотечениями

В Новосибирске ищут 50 000 рублей, чтобы помочь доброй девочке с редким заболеванием.

В Новосибирской области идет сбор средств на помощь 13-летней Соне Тазовой из Линево. Жизнь жестоко обошлась с ней еще до ее рождения. Историю удивительной девочки рассказал благотворительный фонд «Подари жизнь», который и ведет сбор средств на ее лечение.

На 25-й неделе беременности мама Сони заболела гриппом. Пришлось экстренно делать кесарево сечение. После операции женщина впала в кому. Она смогла увидеть дочку только, когда той уже исполнилось 2 месяца.

А вскоре на семью обрушилась новая беда. У Сони выявили синдром Рубинштейна-Тейри — генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями интеллектуального и физического развития. У девочки задержка психоречевого развития и приступы эпилепсии.

Но и на этом злоключения девочки не окончились. Вскоре врачи обнаружили у нее тяжелую тромбоцитопению. Лечение по месту жительства не помогло. И девочку направили в онкогематологическое отделение Новосибирской областной больницы. Чтобы выяснить причину недуга, Соне необходимо провести дополнительное генетическое исследование на первичные иммунодефициты в Москве.

Стоимость авиабилетов по маршруту Новосибирск-Москва-Новосибирск – 50.000 рублей. Девочку воспитывают бабушка и мама, и для них это непосильная сумма.

Волонтеры фонда «Подари жизнь» простят всех неравнодушных откликнуться и помочь Соне Тазовой. Семье осталось собрать еще 35 600 рублей. В НМИЦ им. Димы Рогачева в Москве уже ждут Соню. Не исключено, что впоследствии ей потребуется пересадка костного мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске на лечение рака кости у 7-летней девочки нужно почти 14 млн. рублей.