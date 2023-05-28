В Новосибирской области собирают 50 тысяч для девочки с постоянными кровотечениями

В Новосибирской области продолжается сбор средств для 13-летней Сони Тазовой из Линёво, которая страдает редким генетическим заболеванием.

В Новосибирске волонтеры благотворительного фонда "Подари жизнь" объявили сбор средств для 13-летней пациентки онкогематологического отделения Новосибирской областной больницы. Соне Тазовой необходима срочное обследование на первичные иммунодефициты в Москве. Билеты туда и обратно стоят 50 тысяч рублей. Таких денег в семье сибиряков нет.

Вся жизнь маленькой Сони Тазовой — череда испытаний. У девочки диагностирован синдром Рубинштейна-Тейри. Это генетическое заболевание характеризующееся отставанием в развитии и приступами эпилепсии.

Также у ребенка обнаружили тяжелую форму тромбоцитопении, которая сопровождается постоянными кровотечениями.

Из родного Линево Соню перевели в областную больницу Новосибирска, в отделение онкогематологии.

Для дальнейших обследований и назначения лечения ребенку нужно лететь в Москву. Стоимости билетов составляет 50 тысяч рублей. А поскольку Соню воспитывает мама и бабушка, рассчитывать семья может только на неравнодушных людей.

Волонтеры фонда «Подари жизнь» отметили, что для Сони собрано уже около 15 тысяч рублей. Осталось еще 35 600 рублей. В НМИЦ им. Димы Рогачева в Москве уже ждут Соню.