Новая LUNA Новосибирска: стартовали продажи квартир в новом проекте от VIRA

VIRA — один из лидирующих застройщиков Новосибирска 24 мая 2023 года объявил о старте продаж квартир в новом проекте LUNA.

LUNA — это 23-этажный дом класса «комфорт-плюс» с витражным остеклением и стилобатной частью, реализованный в стиле современного функционализма с элементами неоклассической архитектуры. Здесь гармонично расположены 233 квартиры площадью от 34, 9 до 96,7 м2, а также двухэтажный отапливаемый паркинг на 116 мест, включая места с зарядками для электромобилей.

LUNA возводится на ул. Ляпидевского, в Заельцовском районе города, буквально в километре от главной улицы города — Красного проспекта. В рейтинге «Комсомольской правды» «Лучшие районы Новосибирска для проживания в 2023» году Заельцовский район занял почетное второе место. Особо была отмечена его экологичность, а также оптимальное транспортное сообщение с центром города. Действительно, до ПКиОСосновый бор от LUNA менее километра, а до Дендрологического парка, лучшего в России зоопарка, и центра города можно добраться менее, чем за 20 минут на общественном транспорте или автомобиле.

LUNA — особенный дом, здесь уютная и комфортная атмосфера, воплощенная архитекторами через символизм небесных тел и космическую романтику, привлекает людей особенных — истинных мечтателей, как больших, так и маленьких.

Площадь квартир LUNA просчитывалась с учетом комфортного размера будущего ипотечного платежа, а сами планировки выверены архитекторами до последнего квадратного сантиметра. Студент или одинокий профессионал, идеальная пара, молодая семья с ребенком, двумя или даже тремя детьми — в LUNA предусмотрены квартиры для каждой семейной истории — от уютной студии до просторной 4-х комнатной квартиры. При этом в каждой квартире предусмотрены увеличенные панорамные окна высотой 218 см, которые не только позволят получать удовольствие от видов города и бескрайних зеленых массивов внизу, но и обеспечат оптимальную освещенность квартиры в любую погоду и время года.

Все квартиры в LUNA будут сдаваться с предчистовой отделкой white box,предусматривающей штукатурку стен и электроразводку, подоконники и откосы, а также обязательную стяжку пола, причем в LUNA полы квартир будут выполнены по технологии плавающего пола и дополнительно виброшумоизолированы материалом «ISOHOME». Те, кто не готов заниматься ремонтом могут заказать у VIRA отделку под ключ. Предусмотрены два вида такой отделки — «Теплые тона» и «Холодные тона».

На изящно озелененной стилобатной части LUNA разместятся детская плащадка и Воркаут зона, а также малые архитектурные формы — пьяцца (маленькая площадь)«Звездное небо», пергола, деревянный настил и комфортабельные скамейки. Главная функциональная идея благоустройства двора — отдых и созерцание. Вечерняя архитектурная подсветка дома и двора будут способствовать формированию по-особенному уютной и несколько мечтательной атмосферы.

Лобби LUNA будет отличаться приятным индивидуальным дизайном в спокойных тонах и высоким уровнем освещенности, входная группа будет полностью прозрачной. Вход в лобби является сквозным — с улицы на первом уровне и со стороны внутреннего двора, расположенного на стилобатной части, на втором уровне. Квартиры в LUNA начинаются со второго уровня, где расположен благоустроенный и закрытый внутренний двор. Благодаря этой особенности, на втором уровне в LUNA есть уникальные квартиры с собственными террасами. Для хранения габаритных сезонных вещей в доме предусмотрены 69 кладовых для жильцов площадью от 4 до 8 м2, в которые можно попасть как на лифте, так и с парковки или с улицы.

LUNA – настоящий дом XXI века, здесь сделано все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли чувствовать себя комфортно — просторные входные группы, низкие поручни и кнопки в лифтах, пандусы, отсутствие бордюров на всей территории дома и даже специальный санузел на первом этаже для маломобильных групп населения.

LUNA не только дом для умных людей, это еще и умный дом. Здесь будет реализована полноценная система «умный дом» с доступом по Face ID, комплексной системой видеонаблюдения, а ворота в паркинг будут открываться дистанционно.

На старте продаж стоимость квадратного метра в LUNA от 123 тыс. рублей. При проекте аккредитованы крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ и Росбанк. Возможен трейд-ин, рассрочка от VIRA, ипотека траншами, а также дисконт процентной ставки от застройщика.

LUNA — лучший дом для тех, кто любит мечтать.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в 2022 году компания отметила 11-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь. С декабря 2022 года амбассадором компании — человеком, является ее лицом и разделяет ценности, — является известный космонавт-испытатель и Герой России Сергей Рязанский.

Больше информации о проекте можно узнать в офисе продаж: 8 (383) 271-22-22