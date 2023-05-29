Спецтехника LOVOL с выгодой до 1 000 000 рублей

ТаймЛизинг совместно с официальным поставщиком LOVOL ООО «Орион Ловол» подготовили выгодное спецпредложение. Приобретая в лизинг новые фронтальный погрузчики, экскаваторы и бульдозеры получите выгоду до 1 000 000 рублей*.
Подробную информацию о программе и расчет можно получить, оставив заявку на нашем сайте или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам.
Условия лизинга:
— аванс — от 0%
— срок лизинга — до 60 месяцев
— минимальный пакет документов
— предварительное одобрение заявки от 3 часов
Акция действует до 31.12.2023 г. на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники.
*Наибольшую выгоду в миллион рублей можно получить при оформлении бульдозера FSD32 и экскаватора FR 510E2-HD. Выгода обеспечивается субсидией от компании ООО "Орион Ловол".
Ознакомиться с техникой подходящей для субсидирования вы можете на официальном сайте.
Не является публичной офертой.