Спецтехника LOVOL с выгодой до 1 000 000 рублей

ТаймЛизинг совместно с официальным поставщиком LOVOL ООО «Орион Ловол» подготовили выгодное спецпредложение. Приобретая в лизинг новые фронтальный погрузчики, экскаваторы и бульдозеры получите выгоду до 1 000 000 рублей*.

Подробную информацию о программе и расчет можно получить, оставив заявку на нашем сайте или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам.

Условия лизинга:

— аванс — от 0%

— срок лизинга — до 60 месяцев

— минимальный пакет документов

— предварительное одобрение заявки от 3 часов

Акция действует до 31.12.2023 г. на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники.

*Наибольшую выгоду в миллион рублей можно получить при оформлении бульдозера FSD32 и экскаватора FR 510E2-HD. Выгода обеспечивается субсидией от компании ООО "Орион Ловол".

Ознакомиться с техникой подходящей для субсидирования вы можете на официальном сайте.

Не является публичной офертой.