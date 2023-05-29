Встречайте новый седан от OMODA — стильный и динамичный S5

OMODA ворвалась на российский автомобильный рынок с неслыханной скоростью, заняв шестое место среди экспортируемых из Китая моделей. И теперь Новосибирск может насладиться абсолютно новым седаном OMODA S5, который уже появился в дилерском центре «ПРЕМИУМ ПАРК Н» на улице Петухова, 4/2.

Автомобиль доступен в трех различных комплектациях (Life, Tech и Ultra) и оснащен двумя мощными бензиновыми двигателями. А благодаря новой универсальной модульной архитектуре M1X в салоне появляется дополнительное, что делает его идеальным выбором для всех, кто ценит комфорт и функциональность.

Автомобиль в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в связке с бесступенчатой коробкой передач CVT. Седан укомплектован 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, задними датчиками парковки и системой кругового обзора. Цена OMODA S5 с учетом действия специальных маркетинговых программ стартует от 2 019 900 рублей.

Производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Она отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В автомобиле в топовой комплектации Ultra есть наружная декоративная подсветка, панорамный люк и широкий спектр систем безопасности. В их числе: система мониторинга слепых зон, ассистент удержания в полосе движения, системы помощи при перестроении и движении в пробках, функция автоматического торможения, система предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическое переключение ближнего света фар на дальний и наоборот.

Во втором полугодии линейку модели OMODA S5 пополнит новая версия GT, которая отличается элементами кузова, оформлением салона, а также техническими деталями.

Уже сегодня вы можете познакомиться с автомобилем в салоне официального дилера OMODA «ПРЕМИУМ ПАРК Н».

Адрес: Новосибирск, ул. Петухова, 4/2

Тел.: 8 (383) 200 36 00

ПРЕМИУМ ПАРК Н, официальный дилер OMODA в Новосибирске.

omoda-premiumpark-n.ru

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