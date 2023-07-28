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общество

29 июля на Монументе Славы развернут копию Знамени Победы

Сиб.фм/Денис Винокуров

Мероприятие приурочено к старту масштабного мотопробега «Боевой путь Сибири».

29 июля на Монументе Славы торжественно стартует мотопробег «Боевой путь Сибири», посвящённый 80–летию присвоения звания «Гвардейская» добровольческой 150-й стрелковой дивизии имени И.В. Сталина и переименованию её в 22-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

В 11:00 участники мероприятия — члены МС «Ночные волки» — развернут масштабную копию Знамени Победы. Мотоциклисты приглашают всех желающих присоединиться к этому событию.

Мотопробег «Боевой путь Сибири» пройдёт через 12 российских городов: Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москва, Белый, снова Москва, Тамбов, Сталинград. Общая протяжённость маршрута — 5200 км. По пути следования участники будет останавливаться у мемориалов Великой отечественной войны, чтобы отдать дань памяти героям ВОВ и труженикам тыла. Мотопробег завершится 10 августа в Сталинграде.

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Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

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