Азиатско-Тихоокеанский банк открыл Центр развития бизнеса в Новосибирске

27 июля состоялось торжественное открытие Центра развития бизнеса Азиатско-Тихоокеанского банка в Новосибирске. Новый офис начал работу по адресу: Каменская улица, дом 7/1.

Центр развития бизнеса – это офис инновационного формата, в котором наилучшим образом сочетаются созданная комфортная среда для корпоративных клиентов и линейка банковских продуктов, сервисов и решений для успешной реализации любой задачи бизнеса.

С приветственными словами выступили первый заместитель председателя правления, член правления АТБ Марат Джаукенов, управляющий директор корпоративного блока Ильнур Саляхов и директор банка по Омской и Новосибирской областям Елена Лашина.

«Это важное событие, как для Азиатско-Тихоокеанского банка, так и для Новосибирска. Наш открывшийся центр по обслуживанию корпоративных клиентов будет тесно сотрудничать с местным бизнесом, вместе развивать экономику региона. Для этого у нашего банка есть все необходимые сервисы и продукты, ждем вас на Каменской 7», – сказала Елена Лашина на церемонии.

В мероприятии приняли участие клиенты АТБ, а также региональные представители Министерства финансов и налоговой политики, Фонда поддержки предпринимательства, Опоры России, Торгово-промышленной палаты.

После экскурсии по офису и развлекательной части с вручением памятных подарков от АТБ, состоялся круглый стол на тему «Стратегия совместного развития субъектов МСП и АТБ в Новосибирской области». В нем участвовали более 30 представителей малого и среднего бизнеса из различных отраслей: торговля, сервисные компании, производители различного оборудования и сельскохозяйственных товаров.

«Это здорово, что фактически иностранный банк приходит сюда, в Новосибирскую область. Думаю, вы составите весьма достойную конкуренцию крупным игрокам», – прокомментировал Владимир Женов, президент Новосибирского банковского клуба, советник губернатора Новосибирской области по взаимодействию с бизнесом и финансовой сферой.

В рамках круглого стола АТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

«Наша основная цель – предоставление поручительств за предпринимателей по кредитам, банковским гарантиям, договорам займа и договорам лизинга с предельным значением до 100 миллионов на одного заёмщика. Также у нас есть программы для начинающих предпринимателей и самозанятых», – отметил Антон Ромашев, заместитель директора, начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Власти Новосибирской области уделяют большое внимание развитию бизнеса. По словам губернатора Андрея Травникова, объем государственной поддержки в этом году составит 4,3 млрд рублей. Также правительство намерено увеличить меры поддержки востребованным направлениям.

А теперь благодаря цифровым технологиям клиенты Центра развития бизнеса смогут оперативно получить необходимую им услугу, продукт или консультацию, а также оценить сервис и качество обслуживания. Общение с клиентами будет происходить за столами, как диалог равноправных партнёров. Так же в офисе предполагается возможность проведения круглых столов и совместных конференций. Клиенты смогут угоститься бесплатным кофе и подключиться к Wi-Fi.

АТБ располагает широкой линейкой кредитных продуктов и государственных программ, пакетов расчётно-кассового обслуживания, выгодными условиями торгового эквайринга, лизинга и банковских гарантий, что позволяет быть надежным финансовым партнером для наших клиентов, сохраняя индивидуальный подход. Банк входит в ТОП-20 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, который работает на российском рынке более 30 лет. Банк обслуживает более 21 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, а также более 315 000 физических лиц. Сеть банка на сегодняшний день насчитывает 180 отделений. Адреса и контакты офисов в Новосибирске можно посмотреть по ссылке.