Крупные компании все чаще выбирают развитие в формате экосистемы

В современном бизнесе, при стремительном росте и масштабировании сетей, все больше крупных компаний выбирают путь развития в формате экосистемы, где все элементы взаимодействуют между собой и поддерживают устойчивость. В бизнесе устойчивость означает наличие спроса, поэтому компании все чаще развивают разнообразные услуги, чтобы закрыть потребности своих клиентов через концепцию «единого окна».

Что такое экосистема в бизнесе?

Экосистема – это разветвленная сеть услуг одной компании. Если бизнес начинался с одного основного направления, то в дальнейшем она расширяется дополнительными услугами, которые связаны с основными. Например, в сфере логистики транспортные компании часто начинают с доставки посылок, а затем появляется доставка термогрузов, онлайн-шопинг и другие услуги, востребованные на рынке.

Важна не только прозрачность построения, но и масштабность. Всегда удобнее получить все услуги в одном месте, чем выбирать между несколькими компаниями. Чем больше экосистема, тем выше ее конкурентные преимущества при привлечении конкурентов.

Известные экосистемы, понятные многим на сегодняшний день, — это Яндекс, Сбер, Ростелеком, Тинькофф, СДЭК. Например, Яндекс начал свою деятельность как поисковая система, а сейчас предоставляет множество сервисов: доставку еды, такси, маркетплейс, музыкальную платформу и другие . Сбер уже давно предлагает не только финансовые услуги, но и сервис по покупке/продаже недвижимости , маркетплейсы, страхование и т.д..

Компании обычно следуют современным трендам, , но всегда учитывают потребности клиентов.

«Мы выбрали для развития экосистемы продуктовый подход – мы исследуем потребности и даже «боли» клиентов и рынка, разрабатываем необходимые продукты, тестируем их и запускаем. Если изначально мы развивались только в логистической отрасли, то потом стали выходить за ее пределы, постоянно задавая себе вопрос: а что ещё мы можем предложить рынку», — рассказала директор по инновациям и руководитель фабрики стартапов СДЭК Ольга Сгибнева.

Следует отметить, что создание экосистемы в сегменте В2В сложнее, чем в сегменте В2С, так как выявить потребности людей проще, чем компаний. В В2В процесс покупки имеет свою специфику, зависящую от каждой отрасли. Тем не менее, тенденция на формирование экосистем уже есть. Еще 3-5 лет назад экосистемы были необычным явлением для российского банковского сектора, а сегодня они уже не вызывают удивления.

Как это работает?

В качестве примера рассмотрим экосистему СДЭК. Клиент может сделать заказ в российском интернет-магазине или на зарубежной онлайн-площадке, воспользоваться кэшбэком от компании, использовать специально оборудованное помещение для хранения ненужных вещей и другие услуги.

Для юридических лиц компания предоставляет такие сервисы, как анализ рыночной ниши на маркетплейсе, оформление карточек для эффективного продвижения товаров, доставку товаров на маркетплейсы, онлайн-оплату и другие.

Интеграция экосистем

Одно из актуальных направлений – бизнес-взаимодействие нескольких экосистем. Партнерские отношения между компаниями также направлены на расширение услуг для клиентов и удобство использования. Зачастую интегрируются экосистемы, которые не конкурируют в одной нише, что существенно увеличивает охват клиентов и повышает мощность обеих компаний.

Например, у Тинькофф есть Tinkoff ID — инструмент для быстрой и безопасной авторизации и единого входа в сервисах рунета без ввода логина и пароля. После интеграции компании со СДЭК клиенты транспортной компании могут подключить CDEK ID с помощью Tinkoff ID – без необходимости посещения офиса.