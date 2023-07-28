Новосибирск попал в топ-10 городов по уровню цифровизации

Новосибирск оказался на восьмом месте среди городов России по данному показателю.

Новосибирск попал в десятку российских городов, преуспевающих в цифровизации. Такие результаты были объявлены Министерством строительства РФ по итогам 2022 года, сообщает издание "Континент Сибирь".

Индекс цифровизации "IQ городов" оценивает более 200 городов, участвующих в ведомственном проекте "Умный город" Минстроя России. В текущем году методология сбора данных была адаптирована под обновленный в прошлом году "Стандарт Умного города".

За год Новосибирск улучшил свои позиции и поднялся с 15-го места на 8-е. Традиционно в пятерке лидеров оказался соседний город Красноярск.

Результаты рейтинга позволяют оценить эффективность цифровой трансформации в российских городах. Успех Новосибирска в улучшении показателей связан с успешной реализацией геоинформационной системы "Мой Новосибирск".

Таким образом, в список наиболее цифровизированных городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Сочи, Тюмень, Новосибирск, Смоленск, Белгород, Калининград, Реутов, Домодедово, Уссурийск, Бердск, Артемовский городской округ, Ялта, Горно-Алтайск, Елабуга, Ивантеевка и Лысьва.

Напомним, ранее был опубликован топ худших вузов Новосибирска по отзывам 2ГИС.