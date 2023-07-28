«Ростелеком» в Новосибирске расскажет о безопасности под знаком «кибер»

«Ростелеком» и движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор» при поддержке «Альянса по защите детей в цифровой среде» приглашают на встречу «Безопасность под знаком “кибер”».

Узнать о рисках и угрозах, которые скрываются за использованием привычных гаджетов, а также о том, как оставаться в безопасности, дети и их родители смогут в Центре культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7) 31 июля в 19 часов. Вход свободный, обязательна регистрация.

«Современные телекоммуникационные технологии делают нашу жизнь удобнее, экономят время и усилия, но требуют также новых навыков и знаний для обеспечения собственной безопасности. Особенно важно это в отношении подростков, ведь их образ жизни тесно связан с гаджетами. ”Ростелеком”, понимая свою социальную ответственность, стал одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде. Мы работаем над созданием безопасного интернет-пространства, в том числе и через просветительские мероприятия», – рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Участники встречи посмотрят и обсудят видеоролики по основам безопасности в Сети, решат кейсы, а самые активные – получат подарки.

На мероприятии вручат приз победителю розыгрыша, который пройдет с 28 по 30 июля для подписчиков группы Вконтакте Кинотеатр «Победа». За репост записи можно будет получить детские смарт-часы ELARI 4G Wink – счастливчика определят случайным образом.

«Одна из составляющих безопасности в наше время – быть на связи. Это касается не только взрослых, но и детей. Для этой цели идеально подходят ELARI 4G Wink, к тому же это первые российские смарт-часы с голосовым помощником Марусей и онлайн-кинотеатром Wink. Девайс позволяет смотреть мультфильмы, развивающие ролики и слушать аудиокниги», – рассказала директор по внешним коммуникациям Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Моисеева.

Приглашаем вас посетить встречу «Безопасность под знаком “кибер”» и принять участие в розыгрыше!