В жилом комплексе Шерегеша «ШОРИЯ-ГРАД» стартовали продажи квартир

Качественное благоустройство, социальная инфраструктура, экологически чистая территория — всё это можно найти в уникальном жилом комплексе в центре Шерегеша.

Новый микрорайон «ШОРИЯ-ГРАД» построили у подножия гор среди живописной природы в Шерегеше, который уверенно входит в пятёрку лучших курортов России. Чем он отличается о других — в материале «Сиб.фм».

Жизнь в горах среди хвойного леса

Жить на природе и дышать свежим воздухов вдалеке от шумного и пыльного города — мечта любого работяги. Микрорайон «ШОРИЯ-ГРАД» находится в экологически чистом районе на участке площадью 7,9 гектаров. Выглядывая в окно, жители домов этого комплекса смогут насладиться видом гор и почувствовать запах хвои.

На территории ЖК расположатся 19 домов с разным количеством этажей — от 6 до 16. Согласно проекту, к сдаче готовят 1 750 квартир — это около 85 тысяч квадратных метров.

Для любителей активного отдыха в микрорайоне продумано всё: комплекс находится рядом с горой Зелёная и предлагает жителям быстрый доступ к горнолыжным трассам. Рядом есть подъёмник и аренда спортивного инвентаря.

Отделка фасада создаёт «эффект присутствия» в лесной зоне. Там использовали цвета, приближенные к окружающей среде — теплые оттенки серого, коричневого, глубокого зеленого и белого цветов. Микрорайон отлично впишется в окружающий ландшафт.

Всё в шаговой доступности

Пешеходные дорожки, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, зоны отдыха — всё это объединит дома жилого комплекса в единый ансамбль. Застройщик отмечает, что для создания детских площадок используются лишь качественные и безопасные материалы.

Кроме того, рядом с микрорайоном можно найти два детских сада, школу, автобусную остановку, супермаркеты, кинотеатр, кафе и салоны красоты.

В новых квартирах нет места для старых вещей. В домах выделены кладовые.

Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг, попасть в который можно не выходя из дома. Лифт привезёт вас в нужное место.

Полностью достроить жилой район «ШОРИЯ-ГРАД» планируется до 2027 года.

Продумано до мелочей

Квартиры в комплексе «ШОРИЯ-ГРАД» относятся к комфорт-классу. Подходящее жильё найдётся и для большой семьи, и для молодёжи. ЖК предлагает покупателям квартиры-студии, и уютные однокомнатные, и двухкомнатные с отдельной кухней, трёхкомнатные и двухуровневые квартиры.

Отметим, что на старте продаж доступно максимальное количество вариантов планировок на любой вкус и кошелек.

Планировка продумана до мелочей. Панорамные окна позволят лицезреть красоту горного пейзажа, а зимний сад отлично продолжит концепцию природного района.

Приятные бонусы

Статус жилой недвижимости, который имеют квартиры в «ШОРИЯ-ГРАД», даёт некоторые преимущества.

1. После покупки недвижимости есть возможность оформить налоговый вычет до 260 тысяч рублей. Подать на возврат средств могут оба супруга. Если вы купили квартиру за счёт заёмных средств, удастся вернуть ещё и до 390 тысяч рублей процентов по ипотеке.

2. Доступно оформление постоянной и временной регистрации. Прописать в квартире можно своих несовершеннолетних детей даже без согласия всех собственников.

3. ЖК предлагает недвижимость в ипотеку. При наличии материнского капитала можно внести его в счёт первоначального взноса или погасить часть ипотечного кредита.

4. Есть возможность сдачи квартиры в аренду через управляющую компанию.

Вложение в перспективы

Курорт Шерегеш продолжает расти и развиваться. Например, в последний горнолыжный сезон там побывало более двух миллионов туристов. В планах на будущее — выйти на один уровень или даже превзойти Красную Поляну.

В Шерегеше также может появиться курортная зона для летнего отдыха. Там планируют построить пляжный комплекс с водоёмом, а к 2028 году появится аэропорт.

Также управляющая компания «ШОРИЯ-ГРАД» возьмёт на себя управление вашей недвижимостью при сдаче квартиры в аренду. Владелец квартиры может получать выгоду от стабильного пассивного дохода при минимальных затратах времени и нервов.

Все подробности о микрорайоне «ШОРИЯ-ГРАД», наличии квартир и их бронировании можно узнать в центральном офисе продаж «СДС-Финанс»: Кемерово, ул. Весенняя, 5. Дополнительные офисы продаж: пр. Притомский, 13, ул. Химиков, 34, домофон 166.

Дополнительные офисы продаж: пр. Притомский, 13, ул. Химиков, 34, домофон 166.

Если у вас всё ещё остались вопросы, то их можно задать по телефону: (3842) 67-22-02, а также на сайте компании: www.sds-finance.ru.

Застройщик ООО СЗ «ШОРИЯ ГРАД», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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