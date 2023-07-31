29 июля на Монументе Славы в Новосибирске стартовал мотопробег «Боевой путь Сибири», посвящённый 80–летию присвоения звания «Гвардейская» добровольческой 150-й стрелковой дивизии имени И.В. Сталина и переименованию её в 22-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

Мотопробег открыл президент новосибирского отделения МС «Ночные волки» Сергей Забашта. Также с напутственным словом выступили представители администрации Ленинского района и общественных организаций города.

Участники мероприятия, среди которых неравнодушные жители Новосибирска и представители новосибирского отделения мотобратства «Второй дивизион», развернули на Монументе Славы масштабную копию Знамени Победы.

Напомним: мотопробег пройдёт через 11 российских городов и завершится 10 августа в Волгограде (бывшем Сталинграде). По пути следования участники маршрута будут останавливаться у мемориалов ВОВ, чтобы отдать дань памяти героям войны и труженикам тыла.