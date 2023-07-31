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общество

В Новосибирске стартовал мотопробег «Боевой путь Сибири»

Vk.com/nw_novosibirsk

29 июля на Монументе Славы в Новосибирске стартовал мотопробег «Боевой путь Сибири», посвящённый 80–летию присвоения звания «Гвардейская» добровольческой 150-й стрелковой дивизии имени И.В. Сталина и переименованию её в 22-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

Мотопробег открыл президент новосибирского отделения МС «Ночные волки» Сергей Забашта. Также с напутственным словом выступили представители администрации Ленинского района и общественных организаций города.

Фото В Новосибирске стартовал мотопробег «Боевой путь Сибири» 2

Участники мероприятия, среди которых неравнодушные жители Новосибирска и представители новосибирского отделения мотобратства «Второй дивизион», развернули на Монументе Славы масштабную копию Знамени Победы.

Фото В Новосибирске стартовал мотопробег «Боевой путь Сибири» 3

Напомним: мотопробег пройдёт через 11 российских городов и завершится 10 августа в Волгограде (бывшем Сталинграде). По пути следования участники маршрута будут останавливаться у мемориалов ВОВ, чтобы отдать дань памяти героям войны и труженикам тыла.

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Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

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