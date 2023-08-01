ФК «Новосибирск-2010» одержал волевую победу над «Алтаем»

В Новосибирске завершается полуфинальный этап Первенства России среди юношей 2010 года рождения.

В своём заключительном матче подопечные Алексея Аравина сломили сопротивление барнаульского «Алтая» со счётом 2:1. Голы забили вышедшие на замену Вячеслав Биндер и Никита Давыденко.

Таким образом, сегодня «Новосибирск-2010» вышел на первое место. Всего в девяти матчах зонального и полуфинального этапов команда одержала 8 побед при 1 ничьей и вышла в финальный турнир МОО СФФ «Сибирь», который состоится в сентябре.

Финал обещает быть не менее жарким.