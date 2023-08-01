Готовьтесь, долго не проживет: эти симптомы по ночам говорят о скорой смерти

Российские врачи уверяют, что при наличии любого недуга о скорой смерти могут сигналить лишь некоторые ночные симптомы, на первый взгляд, не связанные с гибелью организма. Портал «Сиб.фм» публикует список таких нетипичных симптомов, говорящих о том, что с человеком пора прощаться.

Учёным удалось выяснить — чем выше частота пульса в состоянии покоя (к примеру, во время ночного сна), тем выше риск преждевременной смерти, пишет сетевое издание «МедикФорум». По наблюдениям его экспертов, частота сокращений сердца в состоянии покоя от 81 до 90 ударов в минуту удваивает вероятность ранней смерти, а пульс выше 90 в покое по ночам — утраивает.

Взаимосвязь и первопричину медики видят в повышенном уровне холестерина в крови. Оказалось, когда холестерин препятствует кровотоку и повреждает сосуд, он заставляет сердце биться быстрее, чтобы «прокачать» застоявшуюся кровь.

Такой пульс медики называют смертельным. На него, кроме повышенного холестерина, могут влиять такие факторы, как:

· общий и зачастую лишний вес человека.

· продолжительность сна (бессонница, прерывистый сон),

· наличие вредных привычек, например, курение и алкоголь,

· употребление кофеина в больших количествах,

· приём некоторых лекарств (побочка).

Чем бы ни была вызвана высокая частота пульса, она может сигналить о приближающейся скорой смерти организма. Так, частота ударов, превышающая 120, называется желудочковой тахикардией и может привести к смерти. Также при уменьшении частоты ударов сердца меньше 40 наступает состояние, называемое выраженной брадикардией (нарушение кровообращения), которое может привести к летальному исходу.

Низкий ночной пульс, как правило, сопровождается и другими симптомами: вялость, утомляемость, головная боль, сонливость, головокружение.

Более того, у человека с низким пульсом ухудшается память и внимание, появляется одышка, ухудшается зрение и бледнеет кожа, возможны судороги и оборок. Пульс ниже 30 ударов считается смертельным.

Пару лет назад медикам из Гетеборгского университета в ходе специального медицинского исследования удалось выявить взаимосвязь между частотой сокращений сердечной мышцы во время сна и продолжительностью жизни у людей. Учёные пришли к выводу — чем меньше ударов в минуту в пределах нормы, тем выше у человека продолжительность жизни, пишет журнал Open Heart.

По мнению ряда других экспертов, на пульс может влиять в значительной степени и гиперфункция щитовидной железы, вызывающая учащенное сердцебиение. Они рекомендуют при повышенном или пониженном пульсе принять необходимое лекарство (если точно знаете какое нужно). Если это не поможет, то врачи настаивают на вызове бригады скорой помощи, поскольку такой пульс явон свидетельствует т приближении смерти человека.