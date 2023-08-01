Несколько беспилотников были сбиты ПВО при попытке пролета в Москву

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, пытающихся пролететь в Москву.

Средствами ПВО были сбиты несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», — говорится в сообщении.

Как отметил мэр столицы, БПЛА повредил фасад на 21 этаже и разбил стекло площадью 150 квадратных метров.

Собянин также подчеркнул, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Напомним, что ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал беспилотник. Взрывом были выбиты окна небоскреба на 11-м этаже.

Ранее 24 июля, на Москву была совершена атака с применением БПЛА. Дроны ударили по двум нежилым зданиям. В министерстве обороны России атаку беспилотников назвали террористической акцией ВСУ. Причём, произошла она буквально через неделю после подрыва Крымского моста.