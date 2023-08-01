«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о безопасности под знаком «кибер»

«Ростелеком» и движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор» при поддержке «Альянса по защите детей в цифровой среде» провели встречу «Безопасность под знаком “кибер”». Родители и их дети узнали о рисках и угрозах, которые скрываются за использованием привычных гаджетов, а также о том, как оставаться в безопасности в Сети. Мероприятие состоялось 31 июля в Центре культуры и отдыха «Победа».

«Большинство детей имеют собственный телефон или планшет, и во многом это оправдано — технологии давно стали частью нашей повседневной жизни. Важно понимать и предупреждать связанные с этим потенциальные угрозы, поэтому мы проводим встречи для детей и их родителей. В рамках деятельности Ассоциации по защите детей в цифровой среде мы и партнеры подготовили разные материалы на эту тему, которые есть в свободном доступе», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Зрители активно приняли участие в обсуждении кибер-угроз, они делились примерами из своего опыта и задавали важные вопросы. Кроме презентации с правилами поведения в Сети были представлены короткометражные фильмы режиссера Даниила Бергера «Ты не один» и «Лучший подарок» из цикла познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых». Данный контент представлен в свободном доступе на видеосервисе Wink.

«Движение "Сделай выбор" поддерживает проект компании "Ростелеком", потому что это актуальная тема, и материал "упакован" интересно и творчески. Рассказывая о "подводных камнях и рифах" на просторах интернета, "Ростелеком" формирует систему координат, ориентируясь на которые, можно существенно снизить риски при использовании электронных устройств и работы во всемирной паутине. Главное, у детей и взрослых появилась ещё одна тема для общения и обмена мнениями», – рассказал сенатор РФ, руководитель движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» Александр Карелин.

Участники встречи получили не только ценные знания и инструкции, но и памятные призы от «Ростелекома». Также на мероприятии передали приз победителю онлайн-розыгрыша, который прошел накануне для для подписчиков группы Вконтакте Кинотеатр «Победа»: детские смарт-часы ELARI 4G Wink.

В ближайшее время состоятся новые встречи на тему «Безопасность под знаком “кибер”» на базе Центра культуры и отдыха «Победа» по адресу ул. Ленина, 7.