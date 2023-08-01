В Новосибирске после ремонта откроют три муниципальные бани

Три общественные бани вновь заработают в Новосибирске в сентябре 2023 года.

Осенью в Новосибирске вернутся к работе три муниципальные бани. Об этом сообщают “Новосибирские новости”.

Речь идет о бане №36 на улице Петропавловской в Ленинском районе, №19 в Первомайском районе и №26 в Пашино. Они заработают уже в сентябре, при этом для пенсионеров и льготников сохранятся прежние цены.

Баню №36 построили еще 80 лет назад — в 1942 году, в ней были проблемы с вентиляцией. Сейчас тут заканчивают ремонт. Поскольку работы начали с женского отделения, оно заработает первым.

Ранее мэрия несколько раз объявлял конкурсы для заключения концессионных соглашений, чтобы провести реконструкцию в банях, однако никто из бизнес-среды не заинтересовался подобной возможностью. В итоге из бюджета выделили порядка 20 млн рублей на ремонт помещений.

Также бани №7 в Октябрьском районе и №22 на ОбьГЭСе планируют обновить с помощью частных вложений, а баней №3 на улице Беловежской в Кировском районе уже заинтересовался инвестор и реконструирует ее на собственные средства.

Все перечисленные бани не работают с 1 июня прошлого года.