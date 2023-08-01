Водитель Kia Rio сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

ДТП с пострадавшим ребенком произошло на проспекте Дзержинского в Новосибирске.

Во вторник, 1 августа, восьмилетний мальчик пострадал в ДТП в Новосибирске. Авария случилась на проспекте Дзержинского, сообщает ГИБДД по региону.

“01.08.2023 в 19:20 на территории Дзержинского района, водитель — мужчина 1952 года рождения, двигался на автомобиле Kia Rio по улице Проспект Дзержинского со стороны улицы Верещагина, в сторону улицы Грекова и в пути следования у дома 129 по улице Проспект Дзержинского, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода”, — говорится в сообщении.

После аварии мальчика 2015 г.р доставили в больницу.

Напомним, днем 1 августа на Ордынском шоссе в Новосибирской области столкнулись три фуры.