Новикомбанк улучшил условия по вкладам

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, повысил доходность вкладов в рублях. Со 2 августа максимальная ставка по ним достигает 10% годовых.

Доходность по линейке вкладов «Капитал» в размере от 8,9% до 10% годовых получат клиенты Новикомбанка, которые разместят средства на 1100 дней. Размер ставки зависит от суммы первоначального взноса, минимальная сумма размещения — 10 000 рублей. Также клиентам доступны сроки размещения в 91, 181, 367 и 730 дней. Выплата процентов по «Капиталу» производится по окончании срока. Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрены.

Клиентам, которые предпочитают регулярно пополнять счет, будут интересны вклады линейки «Рост». Воспользовавшись этими продуктами, можно разместить денежные средства на срок от 61 до 730 дней и получить доходность до 8,7% годовых. Процентная ставка по линейке вкладов автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон, проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная первоначальная сумма — 10 000 рублей. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока, снятие денежных средств при этом не осуществляется.

По линейке «Комфорт» уровень ставок теперь доходит до 8,3% годовых. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Открыть его можно на срок 181, 367, 550 или 730 дней.

«Следуя логике изменений экономической ситуации в стране, Новикомбанк пересмотрел ставки по депозитам и повысил доходность вкладов физических лиц в рублях. Наш банк всегда старается оставаться «в рынке», чутко и своевременно реагируя на все его изменения», — подчеркнул директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Узнать более подробную информацию по вкладам Новикомбанка и ознакомиться с тарифами можно на сайте.