Новикомбанк запустил акцию к своему юбилею

Опорный банк Госкорпорации Ростех запустил акцию «Бонусы за платежи в мобильном приложении», приуроченную к юбилею банка. С 1 по 31 августа клиенты Новикомбанка могут выиграть 20 000 бонусов за платежи, переводы, оплату по QR-коду и подпискам СБП в мобильном приложении.

Чтобы принять участие в акции, необходимо быть подключенным к программе лояльности «Бонусы». Также необходимо совершать как можно больше платежей во вкладке «Платежи» в разделе «Оплатить» и переводов в разделе «Перевести» — «По реквизитам» на сумму от 100 рублей. Кроме того, нужно оплачивать товары и услуги по QR-коду/платежной ссылке СБП или подпискам СБП на сумму не менее 1000 рублей в мобильном приложении.

Тридцать участников акции, которые осуществят в августе наибольшее количество платежей и переводов и не менее одной оплаты по QR-коду, платежной ссылке или подпискам СБП в мобильном приложении Новикомбанка, получат 20 000 бонусов. 1 бонус = 1 рубль.

«В сентябре 2023 года Банк определит 30 победителей и обязательно свяжется с каждым из них для награждения. Акция приурочена к 30-летнему юбилею, который Банк отметит в октябре. Мы рады предложить своим розничным клиентам социально значимые сервисы и выгодные акции, что целиком отвечает политике опорного банка Госкорпорации Ростех», — рассказал директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Бонусы можно обменять на товары, подарочные сертификаты, авиабилеты, ж/д билеты, бронирование отелей в личном кабинете на сайте программы «Бонусы».

Подробности на портале Банка.