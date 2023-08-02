«Цифровые навыки необходимы каждому»: Новосибирск может стать центром подготовки ИТ-специалистов

«Школа 21» в Новосибирске отмечает два года с момента открытия. Что удалось достичь за это время, как участники трудоустраиваются уже через год после начала учебы и почему так важно и полезно развивать цифровые навыки, рассказывает Константин Селезнев, директор кампуса «Школы 21» в Новосибирске.

― Как появилась идея открыть «Школу 21» в Новосибирске? Как выбирали площадку?

― После открытия «Школы 21» в Москве, а потом в Казани школа в Новосибирске стала еще одним логичным шагом. Новосибирск ― третий по численности город в России, научный центр подготовки кадров, в том числе в области ИТ и математики. Здесь находятся подразделения крупных российских компаний, таких как 2ГИС, Яндекс, Сбер, Центр финансовых технологий и другие. Кампус в Новосибирске был открыт в партнерстве с 2ГИС ― в конце декабря 2020 года начались работы в помещении, а летом 2021-го уже был запущен первый отборочный бассейн.

― Какие достижения новосибирского кампуса за два года вы бы назвали?

— Наша главная гордость — это команда и участники обучения. Сегодня их 700, и тот факт, что почти 100 из них уже работают в крупных ИТ-компаниях, заряжает энергией.

Еще достижения — это наши разработки и эксперименты. Мы участвуем в хакатонах, ищем разные способы, как привнести в учебную деятельность реальные проекты. Например, сейчас разрабатываем промо-игру по заказу крупной компании — тот факт, что проект в будущем станет доступен широкой аудитории, несомненно, вдохновляет наших ребят. Мне кажется, что такие истории помогают участникам получить хороший опыт и дополняют учебный процесс.

― Вы сказали, что 100 из более 700 участников уже работают. Они стажируются или трудоустроены официально?

― Трудоустроены официально. И это еще одно наше достижение. У нас пока нет выпускников, но почти 100 человек уже работают в ИТ! При этом половина участников до «Школы 21» нигде не училась разработке и не умели программировать. Возможность успешно трудоустроиться во время обучения открывается для участников благодаря стажировке, которая является обязательной частью образовательной программы и длится три месяца.

Таким образом, всего лишь через год-полтора после начала учебы участники чувствуют в себе силы пройти собеседование (и делают это успешно!) и устроиться на работу. Сейчас они работают в таких компаниях, как Сбер, Яндекс, 2ГИС, Центр финансовых технологий, «Текстком», Smart Сonsulting и других. Конечно, совмещать работу и учебу нелегко ― нужна высокая мотивация, ведь основное обучение занимает около 20 часов в неделю.

― Правда, что два участника остались работать в «Школе 21»?

― Их даже больше! Только в Новосибирске к нам устроились пять человек. Некоторые из них получили повышение. Кто-то потом переехал в Москву, кто-то ушел в разработку, но выросли они у нас, в школе.

― Одна из особенностей кампуса в Новосибирске — это партнерство с 2ГИС. Как это помогает участникам обучения, кроме реализации совместных проектов, о которых вы уже рассказали?

― Мы постоянно общаемся, встречаемся, приглашаем из 2ГИС спикеров в нашу школу, участвуем в мероприятиях компании, например во внутреннем хакатоне 2ГИС. Это была очень интересная и эмоциональная история для участников школы ― потягаться с профессиональными разработчиками. Наши ребята пока уступили профессионалам, однако показали себя разработчиками высокого класса, и мы получили высокую оценку их уровня подготовки от жюри.

— В чем секрет такой хорошей подготовки?

— Во многом — благодаря уникальной методике обучения «равный равному», когда каждый учится у каждого. Также важно, что обучение происходит исключительно на практике – участникам с самого начала нужно писать программы, например, мини-игру, калькулятор и другие. Таким образом, наши участники сразу обретают навыки работы в команде и нестандартного решения практических задач.

— Какие еще особенности «Школы 21» вы бы отметили, как уникальные?

— Обучение в школе бесплатное, нет менторов и оценок, нет расписания, но главное — поступление в школу никак не зависит от предыдущего опыта и умения программировать.

― В этом году в школе организовали интенсив «Введение в анализ данных», который проводится, в числе прочего, для представителей региональной власти. Чья это была инициатива?

― В этом году в Новосибирске мы реализовали интенсив уже дважды. Первый провели для преподавателей информатики и программирования из колледжей и вузов по гранту Минрегионразвития. А второй ― для руководства Минцифры. Интенсив уже прошли представители правительства Липецкой, Орловской и других областей. В результате они повысили свою цифровую компетентность и развили ключевые и управленческие навыки.

Инициатива провести курс в Новосибирске ― моя и Сергея Цукаря, министра цифрового развития и связи Новосибирской области. Нам всем ― и организаторам, и участникам ― этот опыт очень понравился, будем обсуждать дальнейшее сотрудничество с учебными заведениями и органами власти.

― Как вы считаете, насколько важно осваивать ИТ-навыки специалистам из других профессиональных областей? Чем «Школа 21» может быть в этом полезна?

― Цифровая эра давно наступила, поэтому базовые навыки компьютерной грамотности необходимы всем. Те, у кого их больше, находятся в более выгодном положении и имеют больше конкурентных преимуществ на рынке за счет скорости реализации своих идей. В каждой отрасли есть свои особенности, но команды разработки существуют практически везде. Чем выше компетенции у компании, тем быстрее она создает и совершенствует свою ИТ-инфраструктуру. В первую очередь, цифровые знания важны для руководителей, чтобы они могли говорить с разработчиками на одном языке.

«Школа 21» может помочь освоить необходимые инструменты всем желающим. Участники с нашей помощью находят любимое дело в цифровом мире и добиваются успеха, а бизнесу и государству мы готовим высококлассных специалистов для цифровой трансформации страны.

― Как устроена жизнь кампуса, который работает 24/7? Есть ли мероприятия, которые уже можно считать традиционными для новосибирского кампуса? В какой мере участники вовлечены в организацию активностей?

― Поскольку всё обучение построено по методике «равный равному», нам важно, чтобы все, кто входит в сообщество «Школы 21», постоянно общались друг с другом. Есть работа, есть дом, а есть кампус ― уютное место, куда можно прийти, когда удобно, и пообщаться с единомышленниками. Как-то, придя в кампус в два часа ночи, я с удивлением обнаружил около 10 человек, которые обсуждали код!

Мы приветствуем любые инициативы наших участников ― учебные и внеучебные. Помогаем в организации мероприятий, например по игре в мафию или настольный теннис. Поощряем и поддерживаем клубы по интересам ― сейчас их в школе 13, среди них клубы чайных церемоний, настольных игр, робототехники, вокала.

А во время учебных мероприятий многие часто становятся волонтерами и помогают нам в их проведении. У нас нет недостатка в людях, готовых помогать и желающих участвовать.

― Можете поделиться ближайшими планами по развитию кампуса? О чем бы вы хотели рассказать через год?

― В конце этого года мы ждем важное событие ― первый выпуск: предполагаем, что будет около ста человек. В планах на осень ― организация конференции для джунов на нашей площадке. Обычно конференции проводят для профессионалов, а для людей, которые только пришли в профессию, нет. Мы хотим это исправить. Позвать наших партнеров и участников поговорить о карьере и о том, как можно помочь начинающим специалистам.

Также хотим продолжить такие инициативы, как интенсив «Введение в анализ данных». Другими словами, мы готовы делать всё возможное, чтобы Новосибирск стал центром подготовки ИТ-специалистов в России.