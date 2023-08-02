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общество
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Управляющему филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске вручили Памятный знак «За труд на благо города»

Фото: Уралсиб

Управляющий новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева удостоена региональной награды за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу в финансовой сфере — Памятного знака «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня основания Новосибирска.

Памятный знак в честь юбилея города вручается в Новосибирске раз в пять лет начиная с 2003 года. В 2023 году город отметил свой 130-летний юбилей и памятным знаком «За труд на благо города» награждаются жители Новосибирска в различных сферах деятельности. Вручение Памятного знака и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке на различных мероприятиях.

Фото Управляющему филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске вручили Памятный знак «За труд на благо города» 2

«Эта награда подтверждает то, что Банк Уралсиб динамично развивает свой бизнес в регионе и вносит достойный вклад в развитие экономики Новосибирска. Уралсиб принимает активное участие в жизни города, поддерживает различные социальные проекты и инициативы», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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Диана Джафарова
журналист

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