Космонавт в центре города: VIRA поднялась до небес

Девелопер выпустил парашютиста в небо с именным флагом на авиашоу.

30 июля прошло ежегодное авиашоу в Мочище — «Виват, Россия». Лидер новосибирского рынка недвижимости компания VIRA выступила одним из главных партнеров события.

На мероприятии строительная компания организовала оригинальную фотозону в космической тематике: небесного цвета стенд и космонавт в скафандре, рядом с которым могли сделать фотографии все посетители мероприятия. Гости с удовольствием позировали фотографу и оставляли заявки на участие в конкурсе от девелопера.

Девелоперу удалось сделать невероятное — подняться в небо. Во время выступлений пилотов флаг VIRA пронес вертолёт, а затем с ним совершил прыжок парашютист.

«Наше участие в авиашоу — это метафора. Метафора наших амбиций, бурного развития, которое мы уже начали: взлететь, ускориться, подняться вверх, удивлять и вдохновлять. Нам очень откликнулась такая концепция, поэтому мы были там. Важной задачей стало донести связь между девелопером и авиаций посетителям. Собственно, с одной стороны мы так прямо и спрашивали в нашей коммуникации. С другой — визуально показали эту связь на фотозоне через наш флагманский небоскреб GRANDO, который под определенным углом похож на космический корабль. Дальше — больше. Оставайтесь с нами», — комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

Итоги конкурса от VIRA будут подведем 10 августа. Для участия необходимо подписаться на Telegram-канал застройщика. Среди призов будет несколько сертификатов: на отпуск, отдых в SPA и ужин в ресторане.

«Вира» на языке строителей означает вверх. Компания VIRA поднимает планку и стремится занять новые высоты. По мнению ее руководителей, опыт, который накопил застройщик в предыдущие годы, а также новая стратегия развития позволит компании взять новую высоту и подарить жителям новый уровень современного комфортного жилья.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.