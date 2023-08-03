Новосибирские мотоциклисты доехали до Екатеринбурга в рамках мотопробега «Боевой путь Сибири»

Участники новосибирского отделения мотоклуба «Ночные волки» продолжают мотопробег «Боевой путь Сибири», который продлится до 10 августа.

2 августа участники побывали в Екатеринбурге, где посетили памятник мотоциклистам-разведчикам и почтили память мотоциклистов, которые отдали свою жизнь ради общей Победы. Там же сибиряки встретились с мастером спорта международного класса, автогонщиком и победителем ралли Дакар-2017 в зачёте квадроциклов и серебряным призёром 2020 в Т3 и интересным человеком Сергеем Карякиным.

У Вечного огня вместе с отделением местного отделения мотоклуба «Ночные волки» мотоциклисты развернули девятиметровое знамя Победы и почтили память погибших воинов и тружеников тыла.

Кроме того, участники мотопробега побывали в частном музейном комплексе военной и гражданской техники, расположенном в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Следующий пункт в маршруте путешественников — Казань.