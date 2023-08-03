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Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово»

Фото: Эталон

Да-да, вы не ошиблись – речь идёт именно о федеральном застройщике, который вышел на рынок Новосибирской области и о легендарном Наукограде. Корреспондент «Сиб.фм» побывал на площадке и увидел проект своими глазами. Вот, что ему особо запомнилось.

Презентация ЖК «Счастье в Кольцово» стартовала в Биотехнопарке с фильма об истории и развитии Кольцово. После чего гостей мероприятия приветствовал главный хранитель благополучия и счастья наукограда Кольцово, мэр Николай Красников. Он подчеркнул, что Кольцово — городок со специальной миссией развития науки и всегда заинтересован в сильных партнерах.

Группа «Эталон» представила команду, которая проектирует и строит ЖК «Счастье в Кольцово». Площадь комплекса, в первую очередь которого войдут 8 домов от 7 до 16 этажей, составит 280 тысяч кв.м. Строительство всего проекта планируют завершить в 2029 году, а первый дом будет сдан уже в 2025-го.

Фото Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово» 2

В первом жилом корпусе проектом предусмотрено 294 квартиры площадью от 40 до 126 кв. м. В доме представлены продуманные планировки, где есть кухни-гостиные до 28 кв. м, гардеробные, летние помещения, потолки высотой 2,7 метра, увеличенное остекление для максимально естественного освещения комнат.

Фото Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово» 3

Предусмотрен также подземный паркинг на 99 автомобилей (из квартиры спускаемся сразу на подземную автостоянку и, не выходя на улицу, садимся в машину, что очень комфортно в зимнее время), где также имеются кладовые для хранения габаритных и сезонных вещей. Это очень удобно для жителей Кольцово, которые увлекаются конным спортом, горными лыжами, сноубордингом и сноутюбингом. Ведь для этого в парке наукограда создана вся необходимая инфраструктура.

Фото Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово» 4

— В Кольцово мы строим такие дома, которые вписываются в ландшафтную архитектуру и городскую среду именно этого места. — И мы продумываем качество и комфорт для жизни — это двор без машин, площадки для детей разных возрастов, территории с уличным тренажерами — пояснил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Фото Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово» 5

Ленария Хасиятуллина, вице-президент по продажам и маркетингу Группы «Эталон» добавила, что «во внутренних дворах первого корпуса появятся интересные игровые детские площадки, воркаут-зоны, тихие оазисы для занятий гимнастикой или йогой, велопарковки, места для отдыха, сенсорный лабиринт с широким ассортиментом используемых покрытий. Для собаководов продумали отдельный «гав-маршрут». «Команда «Эталона» учла интересы всех аудиторий и возрастов, чтобы каждый будущий житель наукограда мог найти здесь свое счастье», – сообщила Ленария Хасиятуллина.

Индивидуальный ландшафтный проект создаст во дворе дома комфортное и вдохновляющее пространство, красоту которого подчеркнёт разноуровневое освещение территории комплекса.

Представители компании отмечают: дома в «Счастье в Кольцово» строят с применением современных инженерных решений: «умная» автоматизированная система учёта потребляемых ресурсов дома, IP-домофония с возможностью подключения широкого функционала, скоростные бесшумные лифты со спуском в паркинг, энергосберегающие, светодиодные лампы с применением системы управления освещением. Все бытовые вопросы жители смогут решить через мобильное приложение, где представлен широкий спектр услуг: от ремонта квартир до заказа еды.

Много внимания уделено системам безопасности комплекса. Проектом предусмотрены камеры на территории комплекса в лифтовых холлах первых этажей, в кабинах лифтов, на въездах и на территории паркингов. Благодаря мобильному приложению, жители смогут получать доступ к камерам во дворе, чтобы наблюдать за своими детьми.

Что же, нельзя не согласиться с вице-президентом Группы «Эталон» по региону Сибирь Юрием Бородиным, отметившим, что «здесь строится наше будущее и очень хотелось бы в этом будущем поучаствовать».

Таким образом, «Счастье в Кольцово» гармонично сочетает в себе эколокацию вблизи хвойного леса с комфортом и преимуществами города. Чтобы участники презентации нового жилого комплекса смогли оценить преимущества месторасположения, Группа «Эталон» предложила совершить полёт на воздушном шаре.

Фото Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово» 6

«Мы имеем большой опыт работы с крупными объектами. Кольцово – отличное место, «Эталон» сделает его ещё лучше, дав мощный импульс дальнейшему развитию Наукограда, – подчёркивает Юрий Бородин. – Люди должно жить красиво не только в Москве и Питере, но и во всей России!»

«Когда мы узнали, что могучая и хорошо известная фирма с московско-питерской пропиской и опытом выбрала нашу площадку, мы сразу договорились полушутя-полусерьезно строить «эталонный» во всех смыслах микрорайон. Они с пониманием отнеслись и к нашему порядку застройки, и к нашему опыту, и к нашим запросам, надеждам, – дополнил мэр наукограда Кольцово, Николай Красников. – Итогом двухлетнего профессионального градостроительного диалога стала та самая презентация жилого комплекса «Счастье в Кольцово», которую сегодня мы здесь увидели. Так что благодарю еще раз партнеров за выбор нашей территории, и будем вместе развиваться!»

Эксперты подчёркивают, что «Счастье в Кольцово» сформирует комфортную среду не только внутри комплекса, но и повлияет на окружающую застройку, фактически став точкой притяжении различных бизнесов. Таким образом, счастливых в Кольцово станет ещё больше!

Застройщик ЖК «Счастье в Кольцово»: ООО «Специализированный застройщик «ЭТАЛОН-НОВОСИБИРСК» (входит в Группу «Эталон»).

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

ЖК «Счастье в Кольцово»

Офис Группы «Эталон» в Новосибирске: ул. Некрасова, 39.

Телефон: +7 (383) 388 65 10

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Алексей Игорев
Журналист

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