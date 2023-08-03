Жить в «Счастье»: в наукограде прошла презентация нового проекта «Счастье в Кольцово»

Да-да, вы не ошиблись – речь идёт именно о федеральном застройщике, который вышел на рынок Новосибирской области и о легендарном Наукограде. Корреспондент «Сиб.фм» побывал на площадке и увидел проект своими глазами. Вот, что ему особо запомнилось.

Презентация ЖК «Счастье в Кольцово» стартовала в Биотехнопарке с фильма об истории и развитии Кольцово. После чего гостей мероприятия приветствовал главный хранитель благополучия и счастья наукограда Кольцово, мэр Николай Красников. Он подчеркнул, что Кольцово — городок со специальной миссией развития науки и всегда заинтересован в сильных партнерах.

Группа «Эталон» представила команду, которая проектирует и строит ЖК «Счастье в Кольцово». Площадь комплекса, в первую очередь которого войдут 8 домов от 7 до 16 этажей, составит 280 тысяч кв.м. Строительство всего проекта планируют завершить в 2029 году, а первый дом будет сдан уже в 2025-го.

В первом жилом корпусе проектом предусмотрено 294 квартиры площадью от 40 до 126 кв. м. В доме представлены продуманные планировки, где есть кухни-гостиные до 28 кв. м, гардеробные, летние помещения, потолки высотой 2,7 метра, увеличенное остекление для максимально естественного освещения комнат.

Предусмотрен также подземный паркинг на 99 автомобилей (из квартиры спускаемся сразу на подземную автостоянку и, не выходя на улицу, садимся в машину, что очень комфортно в зимнее время), где также имеются кладовые для хранения габаритных и сезонных вещей. Это очень удобно для жителей Кольцово, которые увлекаются конным спортом, горными лыжами, сноубордингом и сноутюбингом. Ведь для этого в парке наукограда создана вся необходимая инфраструктура.

— В Кольцово мы строим такие дома, которые вписываются в ландшафтную архитектуру и городскую среду именно этого места. — И мы продумываем качество и комфорт для жизни — это двор без машин, площадки для детей разных возрастов, территории с уличным тренажерами — пояснил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Ленария Хасиятуллина, вице-президент по продажам и маркетингу Группы «Эталон» добавила, что «во внутренних дворах первого корпуса появятся интересные игровые детские площадки, воркаут-зоны, тихие оазисы для занятий гимнастикой или йогой, велопарковки, места для отдыха, сенсорный лабиринт с широким ассортиментом используемых покрытий. Для собаководов продумали отдельный «гав-маршрут». «Команда «Эталона» учла интересы всех аудиторий и возрастов, чтобы каждый будущий житель наукограда мог найти здесь свое счастье», – сообщила Ленария Хасиятуллина.

Индивидуальный ландшафтный проект создаст во дворе дома комфортное и вдохновляющее пространство, красоту которого подчеркнёт разноуровневое освещение территории комплекса.

Представители компании отмечают: дома в «Счастье в Кольцово» строят с применением современных инженерных решений: «умная» автоматизированная система учёта потребляемых ресурсов дома, IP-домофония с возможностью подключения широкого функционала, скоростные бесшумные лифты со спуском в паркинг, энергосберегающие, светодиодные лампы с применением системы управления освещением. Все бытовые вопросы жители смогут решить через мобильное приложение, где представлен широкий спектр услуг: от ремонта квартир до заказа еды.

Много внимания уделено системам безопасности комплекса. Проектом предусмотрены камеры на территории комплекса в лифтовых холлах первых этажей, в кабинах лифтов, на въездах и на территории паркингов. Благодаря мобильному приложению, жители смогут получать доступ к камерам во дворе, чтобы наблюдать за своими детьми.

Что же, нельзя не согласиться с вице-президентом Группы «Эталон» по региону Сибирь Юрием Бородиным, отметившим, что «здесь строится наше будущее и очень хотелось бы в этом будущем поучаствовать».

Таким образом, «Счастье в Кольцово» гармонично сочетает в себе эколокацию вблизи хвойного леса с комфортом и преимуществами города. Чтобы участники презентации нового жилого комплекса смогли оценить преимущества месторасположения, Группа «Эталон» предложила совершить полёт на воздушном шаре.

«Мы имеем большой опыт работы с крупными объектами. Кольцово – отличное место, «Эталон» сделает его ещё лучше, дав мощный импульс дальнейшему развитию Наукограда, – подчёркивает Юрий Бородин. – Люди должно жить красиво не только в Москве и Питере, но и во всей России!»

«Когда мы узнали, что могучая и хорошо известная фирма с московско-питерской пропиской и опытом выбрала нашу площадку, мы сразу договорились полушутя-полусерьезно строить «эталонный» во всех смыслах микрорайон. Они с пониманием отнеслись и к нашему порядку застройки, и к нашему опыту, и к нашим запросам, надеждам, – дополнил мэр наукограда Кольцово, Николай Красников. – Итогом двухлетнего профессионального градостроительного диалога стала та самая презентация жилого комплекса «Счастье в Кольцово», которую сегодня мы здесь увидели. Так что благодарю еще раз партнеров за выбор нашей территории, и будем вместе развиваться!»

Эксперты подчёркивают, что «Счастье в Кольцово» сформирует комфортную среду не только внутри комплекса, но и повлияет на окружающую застройку, фактически став точкой притяжении различных бизнесов. Таким образом, счастливых в Кольцово станет ещё больше!

Застройщик ЖК «Счастье в Кольцово»: ООО «Специализированный застройщик «ЭТАЛОН-НОВОСИБИРСК» (входит в Группу «Эталон»).

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

ЖК «Счастье в Кольцово»

Офис Группы «Эталон» в Новосибирске: ул. Некрасова, 39.

Телефон: +7 (383) 388 65 10