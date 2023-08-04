Новикомбанк и Нижегородский центр импорта и импортозамещения заключили соглашение о сотрудничестве

Новикомбанк и Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области (ЦИИЗ НО) заключили соглашение о сотрудничестве в ходе региональной конференции «Финансовое партнерство Нижегородской области и Новикомбанка: стратегические векторы развития и механизмы поддержки промышленности региона».

Соглашение позволит совместно координировать работу по поддержке региональных предприятий и ускорению локализации производств.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, сегодня одной из ключевых задач является укрепление импортонезависимости региональной экономики.

«В Нижегородской области реализуется комплексная поддержка предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, в том числе, через банки-партнеры. Так, например, Новикомбанк предоставляет финансирование региональным предприятиям промышленности по сниженным ставкам, в том числе за счет использования государственных мер поддержки. За полтора года банк профинансировал предприятия промышленности Нижегородской области на сумму 3,4 млрд рублей по линии Фонда развития промышленности, АНО «АРСГ НО» и другим программам поддержки», — рассказал Максим Черкасов.

«Банк поддерживает ключевые отрасли российской экономики, обеспечивая предприятия необходимым финансированием. Надеемся, что наше сотрудничество с Центром импорта и импортозамещения Нижегородской области позволит разрабатывать совместные проекты с использованием всех возможных финансовых инструментов господдержки, ориентированных на внедрение инноваций в отечественную промышленность», — отметила управляющий Филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Руководитель ЦИИЗ НО Андрей Кузнецов рассказал, что на торжественном подписании соглашения присутствовали представители более 20 предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех.

«Главный вектор работы Центра – кооперация предприятий Нижегородской области и других регионов для изготовления необходимых комплектующих. Благодаря сотрудничеству с Новикомбанком мы сможем оперативно помогать бизнесу в привлечении мер господдержки и расширять спектр финансовых инструментов для импортозамещающих производств. Кроме того, на этой встрече мы провели переговоры с рядом компаний и обсудили перспективы работы. В первую очередь это касается использования платформы «Станкофонд», где зарегистрировались уже более 450 предприятий, и в базе которой уже более 190 единиц различного оборудования», — отметил Андрей Кузнецов.

Во встрече также принял участие директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов. Он рассказал, что Новикомбанк входит в ТОП-3 банков-гарантов, аккредитованных федеральным Фондом развития промышленности, независимые гарантии которых принимаются Фондом в качестве основного обеспечения.

«На сегодняшний день гарантиями банка по программам Фонда развития промышленности Нижегородской области обеспечено сделок на сумму более 600 млн руб. Также Новикомбанк принимает активное участие в кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства под обеспечение региональной гарантийной организации. За время сотрудничества благодаря поручительству РГО предприниматели привлекли 140 млн кредитных средств на развитие бизнеса», — уточнил Илья Тихонов.