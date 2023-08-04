Снова в школу: бренд MINIDINO представил новую коллекцию для новосибирских школьников

MINIDINO — сибирский бренд детской одежды с собственным производством в России. Бренд делает по-настоящему качественную функциональную и актуальную детскую одежду. Флагманская модель бренда — уже полюбившиеся всем куртки дино с гребнями динозаврика на спинке. Сегодня ассортимента у MINIDINO огромный: верхняя одежда на каждый сезон, утепленный и облегченный трикотаж, аксессуары на все случаи жизни, линейка вязаных изделий, нижнее детское белье. С MINIDINO одеть ребенка на любой сезон легко!

Второй год подряд MINIDINO выпускает школьную коллекцию. Можно найти все самое необходимое для юного школьника: брюки для мальчиков и для девочек, рубашки, водолазки, свитшоты, юбки, жилеты, вязаные кардиганы и жилеты, костюмы для занятий спортом. Все модели представлены в базовых цветах — сером и синем и легко сочетаются между собой. Школьная коллекция выполнена из износостойких материалов, одежда приятна к телу, ребенку будет легко и комфортно во время школьных занятий.

MINIDINO

Сайт минидино.рф

Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 248.