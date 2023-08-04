В моде при любой погоде: появился безопасный автомобиль для жителей Новосибирска

Автомобили OMODA от официального дилера «Эксперт Авто НСК» станут верными помощниками жителей Новосибирска при любых обстоятельствах.

Погода в Сибири меняется настолько стремительно, что её невозможно предугадать. Аномальная жара, ливни, град, шквалистый ветер — всё это еженедельно застаёт новосибирцев врасплох. Настоящим спасением для людей становится комфортный автомобиль с кондиционером, печкой, освещением, различными режимами движения и другими фишками.

Автомобили новой марки OMODA уже широко зарекомендовали себя среди потребителей благодаря своей надёжности, высокому качеству сборки, прекрасным ходовым характеристикам, интеллектуальным технологиям и высочайшим показателям по безопасности.

Марка представлена двумя вариантами автомобилей: фастбэк-кроссовером OMODA C5 и городским седаном OMODA S5.

Кроссовер OMODA C5 оснащён интеллектуальной системой полного привода на основе электромагнитной многодисковой муфты с высокой скоростью отклика. Эта система помогает машине лучше справляться с любой погодой, так как она обеспечивает более эффективное распределение мощности между передними и задними колесами. Так автомобиль становится более устойчивым и управляемым.

Кроме того, с помощью системы полного привода кроссовер легко справляется с неровностями дороги и повышенной влажностью, что делает его более безопасным и комфортным в экстремальных условиях.

Новый седан OMODA S5 по умолчанию оборудован всем необходимым для непредсказуемых перемен в погоде: антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости. Подвеска спроектирована с акцентом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди — независимая, типа McPherson, сзади — полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами. В OMODA S5 также есть круиз-контроль и функция выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации.

Чтобы оставаться в безопасности в любую погоду — записывайтесь на тест-драйв автомобилей OMODA в дилерском центре «Эксперт Авто НСК».

Эксперт Авто НСК, официальный дилер OMODA

Адрес: Богдана Хмельницкого 75/1

Телефон: +73832449694

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