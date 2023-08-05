Новосибирцев приглашают отметить День знаний в двух крупных городских парках

1 сентября в России отмечают День знаний. Это начало нового учебного года – важное событие для школьников, их родителей и учителей.

Медиахолдинг «СибФМ Group» в этот день решил подарить новосибирцам всех возрастов настоящий праздник. Мы приготовили яркую развлекательную программу для всей семьи!

В первый день осени мы ждём вас сразу на двух площадках – в Центральном парке и в Саде Кирова. В программе творческие мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы и игры на свежем воздухе.

Праздник продлится с 12:00 до 18:00. Приходите всей семьёй, интересно будем всем – и школьникам, и дошколятам, и их родителям!

В Центральном ПКиО:

Официальный партнер – Торговая марка «Белый кролик». Продажа профессиональной бытовой химии и средств личной гигиены на розлив.

Партнеры мероприятия:

· ПАО «Банк Уралсиб»;

· Сибирский бренд детской одежды MINIDINO.

Food-партнеры:

· Мармеладная бухта;

· Кондитерские KULIKOV;

· Торговая марка «Голодный пес»

· Кофейня «Ракета»

Образовательный партнер: Языковая школа «Я».

В Парке им. С.М. Кирова:

Партнер мероприятия:

«Сова Бар» — бар неповторимых безалкогольных коктейлей. Насладись охлаждающими лимонадами

Food-партнер: Мармеладная бухта