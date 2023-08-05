Под Новосибирском мужчина избил женщину во время распития алкоголя

Под Новосибирском задержали мужчина после избиения женщины.

В Убинском районе Новосибирской области, 18 июля, мужчина избил женщину во время распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным ведомства, 40-летний мужчина поссорился со знакомой во время распития алкоголя. В результате конфликта подозреваемый нанес несколько ударов женщине. Судебно-медицинская экспертиза показала тяжесть вреда.

Полицейскими был задержан подозреваемый, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время проводится расследование, а в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске возбудили уголовное дело после жесткого избиения подростка.